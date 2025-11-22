छत्तीसगढ़ में अपना घर लेने का सपना होगा पूरा! रायपुर में 23-25 नवंबर तक लगेगा आवास मेला, मिलेंगी कई सुविधाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (हाउसिंग बोर्ड) राज्य की आवासीय योजनाओं को जनता तक सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से 23, 24 व 25 नवम्बर को राजधानी के बीटीआई ग्राउंड, शंकर नगर में भव्य राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित कर रहा है। इस मेले का शुभारम्भ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। जिसकी जानकारी शुक्रवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी व हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस में दी।

तेजी से बढ़ा हाउसिंग बोर्ड पर लोगों का भरोसा सिंहदेव ने कहा कि यह आयोजन मंडल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मंडल ने कुल 2,060 करोड़ रुपए की लागत से एक साथ आवासीय परियोजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है, जो राज्य के 22 जिलों में एक साथ होंगी। सिंहदेव बताया कि हाउसिंग बोर्ड को कर्जमुक्त कर दिया गया है और पिछले एक साल में मंडल का कारोबार बढकर 600 करोड़ तक पहुंच गया। जबकि पिछले पांच वर्षों में कुल कारोबार केवल 250 करोड़ था।

700 करोड़ का लोन चुकाया वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड पर बकाया लगभग 700 करोड़ का लोन चुका कर मंडल को मृतप्राय स्थिति से बाहर निकाला। चौधरी ने नई नीति का हवाला देते हुए कहा कि अब किसी भी प्रोजेक्ट की टेंडरिंग और निर्माण केवल तभी शुरू होगा जब उक्त परियोजना पर कम से कम 30 फीसदी बुकिंग होगी। यह पारदर्शिता और वास्तविक मांग के अनुरूप निवेश करने का कदम है। जनवरी 2025 में लागू की गई ओटीएस-2 (वन टाइम सेटलमेंट -2) योजना को भी बाजार से अच्छा प्रतिसाद मिला। मेले में एक ही जगह पर सब सुविधाएं मेला सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रहेगा। स्थल पर लाइव बुकिंग की सुविधा भी होगी। मेले में बैंकों के स्टाल होंगे जहां हाउसिंग लोन के विकल्प मिलेंगे, साथ ही निर्माण सामग्री, आधुनिक निर्माण तकनीक और बोर्ड के ब्रैंड पार्टनर अपने स्टॉल पर तकनीकी जानकारी देंगे।