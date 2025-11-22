मेरी खबरें
    छत्तीसगढ़ में अपना घर लेने का सपना होगा पूरा! रायपुर में 23-25 नवंबर तक लगेगा आवास मेला, मिलेंगी कई सुविधाएं

    रायपुर के बीटीआई ग्राउंड शंकर नगर में 23 से 25 नवंबर तक राज्य स्तरीय आवास मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले का शुभारम्भ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। प्रदेश के 22 जिलों में हाउसिंग बोर्ड की ओर से 2,060 करोड़ रुपए की लागत से एक साथ आवासीय परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।

    रायपुर में राज्य स्तरीय आवास मेले का आयोजन

    1. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 23 नवम्बर को उद्घाटन करेंगे
    2. 2,060 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करने का ऐलान
    3. राज्य के 22 जिलों में एक साथ 12 हजार मकानों की सौगात

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (हाउसिंग बोर्ड) राज्य की आवासीय योजनाओं को जनता तक सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से 23, 24 व 25 नवम्बर को राजधानी के बीटीआई ग्राउंड, शंकर नगर में भव्य राज्य स्तरीय आवास मेला आयोजित कर रहा है। इस मेले का शुभारम्भ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। जिसकी जानकारी शुक्रवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी व हाउसिंग बोर्ड अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने संयुक्त प्रेस कान्फ्रेंस में दी।

    तेजी से बढ़ा हाउसिंग बोर्ड पर लोगों का भरोसा

    सिंहदेव ने कहा कि यह आयोजन मंडल के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार मंडल ने कुल 2,060 करोड़ रुपए की लागत से एक साथ आवासीय परियोजनाएं शुरू करने का ऐलान किया है, जो राज्य के 22 जिलों में एक साथ होंगी। सिंहदेव बताया कि हाउसिंग बोर्ड को कर्जमुक्त कर दिया गया है और पिछले एक साल में मंडल का कारोबार बढकर 600 करोड़ तक पहुंच गया। जबकि पिछले पांच वर्षों में कुल कारोबार केवल 250 करोड़ था।


    700 करोड़ का लोन चुकाया

    वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि राज्य सरकार ने हाउसिंग बोर्ड पर बकाया लगभग 700 करोड़ का लोन चुका कर मंडल को मृतप्राय स्थिति से बाहर निकाला। चौधरी ने नई नीति का हवाला देते हुए कहा कि अब किसी भी प्रोजेक्ट की टेंडरिंग और निर्माण केवल तभी शुरू होगा जब उक्त परियोजना पर कम से कम 30 फीसदी बुकिंग होगी। यह पारदर्शिता और वास्तविक मांग के अनुरूप निवेश करने का कदम है। जनवरी 2025 में लागू की गई ओटीएस-2 (वन टाइम सेटलमेंट -2) योजना को भी बाजार से अच्छा प्रतिसाद मिला।

    मेले में एक ही जगह पर सब सुविधाएं

    मेला सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रहेगा। स्थल पर लाइव बुकिंग की सुविधा भी होगी। मेले में बैंकों के स्टाल होंगे जहां हाउसिंग लोन के विकल्प मिलेंगे, साथ ही निर्माण सामग्री, आधुनिक निर्माण तकनीक और बोर्ड के ब्रैंड पार्टनर अपने स्टॉल पर तकनीकी जानकारी देंगे।

    प्रधानमंत्री की योजनाओं (जैसे ‘सूर्यघर’) की जानकारी भी मिलेगी। मेले में साइट विजिट, वास्तु-सम्बंधी परामर्श, गिफ्ट वाउचर व हैम्पर जैसी विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। अधिकारी कहते हैं कि इस बार मेले के माध्यम से 2,000 करोड़ तक की बुकिंग वैकेंसी क्रिएट करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी मौके पर ही इच्छुक आवेदक राशि जमा कर घर बुक कर सकेंगे।

    एआइ चैट बॉट और नया आबंटी पोर्टल

    एआइ चैट बॉट की शुरूआत मंडल द्वारा की जा रही है। स्मार्टफोन उपयोगकर्ता सीधे चैटबॉट के माध्यम से योजनाओं के डिटेल देख सकेंगे। कोई भी व्यक्ति मंडल की चल रही आवासीय योजनाओं की पूरी जानकारी किसी भी समय प्राप्त कर सकेगा।

    आबंटी पोर्टल: सभी सेवाएं अब ऑलाइन नए आबंटी पोर्टल के माध्यम से आवास से जुड़ी लगभग सभी आवश्यक सेवाएं अब डिजिटल रूप से मिलेंगी।

