    राजनांदगांव-कोरबा में मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा शुरू करने की तैयारी, बढ़ेगी कनेक्टिविटी

    सरगुजा और बस्तर संभाग में मुख्यमंत्री बस सेवा शुरू करने के बाद अब राजनांदगांव और कोरबा जिले में भी बस सेवा शुरू करने के तैयारी की जा रही है। इसके लिए इन जिलों से परिवहन विभाग से जानकारी मांगी गई है। इससे लोगों को राजनांदगांव के माओवाद प्रभावित इलाकों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा मिल पाएगी।

    By Satish Pandey
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 22 Nov 2025 02:26:38 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 22 Nov 2025 02:29:42 PM (IST)
    भरतपुर ब्लॉक में बस सेवा आरंभ

    1. सरगुजा और बस्तर संभाग में 34 बसों का संचालन शुरू
    2. 11 जिलों के लगभग 250 गांवों के लोगों को मिला लाभ
    3. केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने जगदलपुर में योजना शुरू की थी

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सरगुजा और बस्तर के बाद अब राजनांदगांव तथा कोरबा जिले में भी यह सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। परिवहन विभाग ने दोनों जिलों के आरटीओ और जिला प्रशासन से बस सेवा, सड़क स्थिति और कनेक्टिविटी से संबंधित रिपोर्ट मांगी है। राजनांदगांव के माओवाद प्रभावित इलाकों में सार्वजनिक परिवहन की कमी को देखते हुए लंबे समय से इसकी मांग थी।

    प्रथम चरण में सरगुजा और बस्तर संभाग में 34 बसों का संचालन शुरू होने से यह 11 जिलों के लगभग 250 गांवों को जोड़ रही हैं। जल्द ही 22 और बसें चलेंगी। योजना के तहत कुल 100 बसों का संचालन प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि चार अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर में योजना का शुभारंभ किया था।


    गांव-गांव में पहुंचेगा परिवहन सुविधा

    ग्रामीण इलाकों में यातायात सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने नई पहल शुरू की है। अपर परिवहन आयुक्त डी.रविशंकर ने बताया कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में हाल ही में सड़कों का निर्माण पूरा हुआ है, वहां बसों का संचालन शुरू करने की व्यापक योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। विभाग का लक्ष्य उन गांवों तक नियमित बस सेवा पहुंचाना है, जहां अभी तक सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत ग्राम पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए निर्बाध बस कनेक्टिविटी स्थापित की जाएगी।

    इसके शुरू होने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, रोजगार के अवसरों और बाजारों तक पहुंचने में बड़ी सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग का मानना है कि बस संचालन शुरू होने से न केवल ग्रामीणों के समय और धन की बचत होगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिलेगी। सड़कों के पूर्ण होने के बाद जल्द ही संबंधित मार्गों पर बसों का नियमित आवागमन शुरू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवहन व्यवस्था में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा।

    भरतपुर में शुरू हुई सेवा

    मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के भरतपुर ब्लॉक में नई ग्रामीण बस सेवा का आरंभ किया गया। इससे विद्यार्थियों, महिलाओं और मजदूरों को सुरक्षित व नियमित परिवहन सुविधा मिलेगी।

