छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई, आरोप पत्र में नाम आने पर अपर आयुक्त आशीष श्रीवास्तव निलंबित

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए शराब घोटाले की जांच के बीच राज्य सरकार ने आबकारी विभाग के अपर आयुक्त आशीष श्रीवास्तव को निलंबित कर दिया है। ईओडब्ल्यू की ओर से उनके खिलाफ पूरक आरोपपत्र विशेष अदालत में पेश किए जाने के बाद विभाग ने यह कार्रवाई की।

निलंबन आदेश 14 अक्टूबर 2026 से प्रभावी किया गया है। इस अवधि में श्रीवास्तव का मुख्यालय नवा रायपुर स्थित आबकारी आयुक्त कार्यालय रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। ईडी की रिपोर्ट पर दर्ज हुई थी एफआईआर शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने 17 जनवरी 2024 को एफआईआर दर्ज की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की 11 जुलाई 2024 को भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट में तत्कालीन आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी सहित अन्य लोगों की कथित भूमिका का उल्लेख किया गया था। जांच के दौरान आबकारी विभाग के तत्कालीन अपर आयुक्त रहे आशीष श्रीवास्तव के खिलाफ भी प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाए गए थे।