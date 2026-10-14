छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों की थाली पर सरकार की नजर, मध्यान्ह भोजन में शामिल किए जाएंगे मिलेट्स

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में कोदो, कुटकी, रागी और मक्का जैसी फसलों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने की तैयारी है। इसके तहत स्कूलों के मध्याह्न भोजन और आंगनबाड़ियों के माध्यम से वितरित होने वाले पोषण आहार में मिलेट्स को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

मंत्रालय महानदी भवन में बुधवार को मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें मिलेट्स के उपार्जन, उत्पादन और उपयोग के साथ फसल विविधीकरण और किसानों को प्रोत्साहित करने के उपायों पर चर्चा हुई। स्कूल शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग की पोषण योजनाओं में इनके उपयोग की संभावनाओं पर भी विचार किया गया।