छत्तीसगढ़ की 14 नगर निगमों में 1127 पद खाली...काम का बढ़ता दबाव और 85 पदों पर सहमति; भिलाई में 113 और बिलासपुर में 160 पद रिक्त

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया. रायपुर। शहरों की व्यवस्था संभालने वाले नगर निगम खुद कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। 14 नगर निगमों में राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक, सहायक वर्ग-तीन और उप अभियंता के कुल 1,465 स्वीकृत पदों में से 1,127 खाली हैं।

यानी करीब 77 प्रतिशत पदों पर कर्मचारी नहीं हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए निगमों ने 266 पदों पर सीधी भर्ती का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वित्त विभाग ने केवल 85 पदों पर भर्ती की सहमति दी। अमले की कमी का असर निगमों के रोजमर्रा के कामकाज पर पड़ रहा है।