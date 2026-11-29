नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। जब परिवार का कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार होता है या किसी आपात स्थिति में पहुंचता है, तो परिजन उसकी जान बचाने के लिए सबसे पहले नजदीकी निजी अस्पताल का रुख करते हैं। लेकिन कई बार इलाज के नाम पर मनमाना बिल थमाने, अनावश्यक जांचें कराने या दुर्भाग्यवश मरीज की मृत्यु हो जाने पर बकाया भुगतान के लिए शव रोकने जैसी शिकायतें सामने आती हैं। छत्तीसगढ़ के अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं होता कि राज्य में लागू छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट, 2010 (Chhattisgarh Nursing Home Act) और स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों के तहत मरीजों को कई महत्वपूर्ण अधिकार मिले हैं, जिनका उल्लंघन करने पर अस्पताल का लाइसेंस तक कैंसिल हो सकता है।

यह भी पढ़ें- नवजातों की खरीद-फरोख्त का अड्डा बना रायपुर की गली का मकान हर व्यक्ति को पता होने चाहिए ये 5 अधिकार और नियम स्वास्थ्य विभाग के मानकों और नर्सिंग होम एक्ट के नियमों के मुताबिक, प्रदेश के पंजीकृत निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में मरीजों को ये सुरक्षा कवच प्राप्त हैं। • बकाया बिल के लिए नहीं रोक सकते शव: यदि इलाज के दौरान किसी मरीज की मृत्यु हो जाती है, तो कोई भी अस्पताल प्रबंधन बकाया बिल चुकाने के दबाव में शव को बंधक बनाकर नहीं रख सकता। यह पूरी तरह अवैध और अमानवीय है। ऐसी स्थिति में अस्पताल को शव परिजनों को सौंपना अनिवार्य है; बकाया राशि की वसूली के लिए वे अलग से कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं।