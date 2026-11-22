नईदुनिया प्रतिनिधि, अखिल शर्मा, रायपुर। राजधानी में नवजातों की खरीद-फरोख्त के खुलासे के बाद नईदुनिया की ग्राउंड पड़ताल में दिवाकर मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल के संचालन में भारी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। जांच में पता चला कि बसंत विहार के मुख्य गेट से करीब दो किलोमीटर दूर एक संकरी और कच्ची सड़क पर स्थित तीन मंजिला आवासीय मकान में 20 बेड का यह अस्पताल चल रहा था। यहां नर्सिंग होम एक्ट के बुनियादी नियमों का भी पालन नहीं हो रहा था। आसपास के रहवासियों के मुताबिक, यहां सामान्य मरीजों की आवाजाही न के बराबर थी, केवल चुनिंदा लोगों को गाड़ियों से अंदर लाया जाता था।

छह महीने से अटका किराया पड़ताल में सामने आया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर खीर सिंधु महानंद ने डॉ. बीआर दिवाकर से यह अस्पताल एक लाख रुपये मासिक किराये पर लिया था। इससे पहले डॉ. गिरीश गोटिया और योगेश धबाड़े इसका संचालन कर रहे थे, लेकिन समय न दे पाने के कारण उन्होंने काम छोड़ दिया। इसके बाद महानंद ने अस्पताल संभाला, मगर वह पिछले छह-सात महीनों से तय किराया भी नहीं चुका रहा था और कभी 20 हजार तो कभी 50 हजार रुपये ही देता था। इसी मकान की आड़ में नवजातों की सौदेबाजी का नेटवर्क चलाया जा रहा था।

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