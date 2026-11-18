नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। नर्सिंग संवर्ग के लिए ग्रेड पे का आदेश जारी करने सहित नौ सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के नर्सिंग कर्मचारी 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के आह्वान पर चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत नियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल होंगे। इस दौरान प्रदेश के सभी 10 मेडिकल कॉलेजों में सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा।