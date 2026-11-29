नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ में रेल यात्रियों को आए दिन आउटर पर ट्रेनें अटकने और लेटलतीफी की समस्या से जल्द निजात मिलने वाली है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर क्षमता से 55 प्रतिशत अधिक दौड़ रही ट्रेनों के भारी दबाव को कम करने के लिए रेलवे ने बड़ी कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत उरकुरा से रायपुर होते हुए सरोना तक 11 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए तकनीकी व आर्थिक सर्वे शुरू कर दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर रेलवे बोर्ड से अंतिम मंजूरी ली जाएगी।

क्षमता से अधिक ट्रेनों का दबाव रेलवे के आंकड़ों के मुताबिक, रायपुर रेलवे स्टेशन से रोजाना 155 ट्रेनें गुजर रही हैं, जबकि क्षमता केवल 100 ट्रेनों की है। प्लेटफार्म और यार्ड में जगह की कमी तथा एक ट्रेन को आगे निकालने के लिए दूसरी को रोकने की मजबूरी के कारण परिचालन प्रभावित हो रहा है। ट्रेनों के बढ़ते दबाव और आउटर पर ठहराव का सीधा असर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (एसईसीआर) की समयबद्धता पर पड़ा है। वर्ष 2020-21 में 95.94 प्रतिशत समयबद्धता के साथ देश में अग्रणी रहने वाला एसईसीआर जोन वर्ष 2026-27 (अगस्त तक) में घटकर 54.38 प्रतिशत पर आ गया है। इसके साथ ही जोन देश के 18 रेलवे जोनों की सूची में नीचे से तीसरे स्थान पर खिसक गया है।