नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल अंतर्गत झारसुगुड़ा यात्री यार्ड के पुनर्विकास और नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य के कारण छत्तीसगढ़ से बिहार, झारखंड और दक्षिण भारत की ओर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ने वाली है। इस मेगा ब्लॉक के चलते नवंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर के मध्य तक छत्तीसगढ़ से चलने वाली और राज्य से होकर गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। रेलवे ने बिलासपुर-बक्सर एक्सप्रेस को रद करने के साथ ही दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस को आंशिक रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया है।

दुर्ग के बजाय राउरकेला तक चलेगी आरा एक्सप्रेस रेलवे द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, छत्तीसगढ़ के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण ट्रेन 13288 आरा-दुर्ग एक्सप्रेस 28 नवंबर तथा चार से 15 दिसंबर तक दुर्ग नहीं आएगी। यह ट्रेन इन तिथियों में ओडिशा के राउरकेला स्टेशन तक ही जाएगी। इसी तरह वापसी में 13287 दुर्ग-आरा एक्सप्रेस 29 नवंबर तथा पांच से 16 दिसंबर तक दुर्ग स्टेशन के बजाय राउरकेला से ही आरा के लिए रवाना होगी। यानी इन तिथियों के दौरान दुर्ग से राउरकेला के बीच इस ट्रेन की सेवा पूरी तरह बंद रहेगी।