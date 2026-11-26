नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। कटनी के चर्चित जमीन घोटाले में निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया के कथित करीबी ठेकेदार मारुफ अहमद हनफी को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। हत्या के आरोपित की जमीन अपने नाम रजिस्ट्री कराने के आरोपित हनफी ने गिरफ्तारी से बचने अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था।

सुनवाई के दौरान अभियोजन के तथ्यों के बाद उसने आवेदन वापस ले लिया, जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया। न्यायमूर्ति संजीव एस. कालगांवकर के समक्ष सुनवाई में राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता हरप्रीत सिंह रूपराह, शासकीय अधिवक्ता अमित पांडेय एवं पैनल अधिवक्ता अद्वितीय पराशर ने बताया कि आरोपित के बैंक खाते में तीन वर्ष से सामान्यतः तीन-चार हजार रुपये रहते थे।