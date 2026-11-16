प्रदेश में बढ़े 2.85 लाख मतदाता, अंतिम बदलाव फिर संभव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर । छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद मतदाता सूची में एक बार फिर मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। एसआइआर के बाद फरवरी-2026 में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में प्रदेश में एक करोड़ 87 लाख 30 हजार 914 मतदाता दर्ज थे। वहीं, 12 नवंबर 2026 को जारी नई प्रारूप मतदाता सूची में यह संख्या बढ़कर एक करोड़ 90 लाख 16 हजार 768 हो गई है। इस तरह दोनों सूचियों की तुलना में मतदाताओं की संख्या में दो लाख 85 हजार 854 की बढ़ोतरी हुई है।

राज्य में 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ था SIR प्रदेश में 27 अक्टूबर 2025 से एसआइआर शुरू हुआ था। तब यहां 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाता थे। चार महीने तक लगातार चले एसआइआर के विभिन्न चरणों के तहत दावा-आपत्ति के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी। एसआइआर की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से 24 लाख 99 हजार 823 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इनमें मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम शामिल थे। इसके बाद नए मतदाताओं के पंजीयन और छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी रही। इसी का असर अब नई प्रारूप सूची में दिखाई दे रहा है। हालांकि, अभी प्रारूप मतदाता सूची जारी हुई है। दावा-आपत्ति और संशोधन की प्रक्रिया के बाद अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में मतदाताओं की संख्या में बदलाव संभव है।