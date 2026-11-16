प्रदेश में बढ़े 2.85 लाख मतदाता, अंतिम बदलाव फिर संभव
छत्तीसगढ़ में एसआइआर के बाद जारी नई प्रारूप मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 1.90 करोड़ से अधिक हो गई है। सूची में नाम जुड़वाने, हटाने या संशोधन के लिए 11 दिसंबर तक दावा-आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को होगा।
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 05:03:41 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 05:03:41 PM (IST)
प्रतीकात्मक फोटो।
HighLights
- SIR के बाद जारी अंतिम सूची में करीब 25 लाख मतदाता हुए थे कम
- नई प्रारूप सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 1.90 करोड़ के पार
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर । छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के बाद मतदाता सूची में एक बार फिर मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। एसआइआर के बाद फरवरी-2026 में प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में प्रदेश में एक करोड़ 87 लाख 30 हजार 914 मतदाता दर्ज थे। वहीं, 12 नवंबर 2026 को जारी नई प्रारूप मतदाता सूची में यह संख्या बढ़कर एक करोड़ 90 लाख 16 हजार 768 हो गई है। इस तरह दोनों सूचियों की तुलना में मतदाताओं की संख्या में दो लाख 85 हजार 854 की बढ़ोतरी हुई है।
राज्य में 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ था SIR
प्रदेश में 27 अक्टूबर 2025 से एसआइआर शुरू हुआ था। तब यहां 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाता थे। चार महीने तक लगातार चले एसआइआर के विभिन्न चरणों के तहत दावा-आपत्ति के बाद अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी। एसआइआर की प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से 24 लाख 99 हजार 823 मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इनमें मृत, स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम शामिल थे। इसके बाद नए मतदाताओं के पंजीयन और छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया जारी रही। इसी का असर अब नई प्रारूप सूची में दिखाई दे रहा है। हालांकि, अभी प्रारूप मतदाता सूची जारी हुई है। दावा-आपत्ति और संशोधन की प्रक्रिया के बाद अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। ऐसे में मतदाताओं की संख्या में बदलाव संभव है।
11 दिसंबर तक दावा-आपत्ति, चार को अंतिम प्रकाशन
ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने, विवरण में गलती या अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल होने पर 11 दिसंबर तक दावा-आपत्ति की जा सकती है। नए मतदाता पंजीकरण के लिए फार्म-छह, नाम विलोपन के लिए फार्म-सात और संशोधन व स्थानांतरण के लिए फार्म-आठ भरना है। एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं के साथ एक अप्रैल, एक जुलाई और एक अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष के होने वाले युवा भी फार्म-छह के जरिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं। दावे-आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर तक होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को होगा।
टोल फ्री नंबर से ली जा सकती है मदद
नाम जुड़वाने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर टोल-फ्री नंबर 1950 या एप ईसीआइएनईटी पर बुक ए काल विथ बीएलओ के जरिए बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है। आधिकारिक पोर्टल www.voters.eci.gov.in उपलब्ध है।