CG में साइबर ठगों के निशाने पर शिक्षक, खुद को इंस्पेक्टर बताकर दे रहे धमकी; VSK ऐप से डेटा लीक का शक

शालेय शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने सवाल उठाया है कि शिक्षकों की व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अन्य गोपनीय जानकारियां ठगों तक कैसे पहुंच रही हैं। उन्होंने आशंका जताई कि शिक्षा विभाग के वीएसके (विद्या समीक्षा केंद्र) एप या अन्य डिजिटल पोर्टल पर दर्ज जानकारी की सुरक्षा में चूक हो सकती है।