CG Weather: रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग में आज होगी जमकर बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में मानसून की सक्रियता एक बार फिर बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटों के दौरान बिलासपुर और सरगुजा संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई। वहीं रायपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 24 घंटे में कोरिया जिले के सोनहत में सबसे अधिक 86.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा पेंड्रा में 40 मिमी, पिलाईगढ़ में 30 मिमी, जबकि केल्हारी, रामानुजगंज, रघुनाथनगर, भटगांव, चलगली और चांदो में 10 मिमी वर्षा हुई।

तापमान का हाल राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री ऊपर 34.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री ऊपर 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री राजनांदगांव में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री पेंड्रा रोड में दर्ज हुआ।