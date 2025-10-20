CG Weather Update: दीपावली पर छत्तीसगढ़ के शहरों में मौसम का बदलेगा रुख, दिन में उमस के बाद बारिश के आसार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ के मौसम ने अचानक अपना रुख बदल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को राजधानी में दिनभर उमस भरा मौसम रहेगा, हल्के बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की संभावना भी है। वहीं, रात के समय तापमान में गिरावट से ठंडक बढ़ेगी, जिससे दिवाली की रात थोड़ी सर्द हो सकती है।

मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि प्रदेश में शुष्क मौसम का असर बना हुआ है, लेकिन दक्षिण-पश्चिम मानसून और दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने ऊपरी हवाओं के चक्रवाती परिसंचरण के कारण सोमवार को कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बादलों के छाए रहने की संभावना है। इससे रात के तापमान में वृद्धि और दिन में उमस का अनुभव होगा।

गिर रहा है रात का पारा रविवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 32.0 डिग्री और न्यूनतम 20.5 डिग्री दर्ज किया गया। दिन के समय आर्द्रता 50 प्रतिशत रही, जबकि शाम को यह 62 प्रतिशत तक पहुंच गई। हवा की गति काफी धीमी थी, जिससे दिन में उमस अधिक महसूस हुई। राज्य के अन्य हिस्सों में तापमान का आलम भी बदलता रहा। रायगढ़ में अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और न्यूनतम 18.6 डिग्री, अंबिकापुर में अधिकतम 32.0 डिग्री और न्यूनतम 15.8 डिग्री, बिलासपुर में 31.2 डिग्री और 20.4 डिग्री, पेंड्रारोड में 30.5 डिग्री और 16.0 डिग्री तथा जगदलपुर में 31.7 डिग्री और 21.4 डिग्री दर्ज किया गया।