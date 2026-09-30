CG में सड़क हादसों पर ‘जीरो फेटेलिटी’ मिशन, CM साय ने दिए सख्त निर्देश; 23 ब्लैक स्पॉट सुधारेंगे, फास्ट इलाज पर भी जोर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राज्य सरकार ने बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता जताई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में परिवहन विभाग के कामकाज की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने सड़क हादसों में मौतों का आंकड़ा जीरो करने या न्यूनतम करने के लिए मिशन मोड पर काम करने को कहा।

सीएम ने ‘जीरो फेटेलिटी’ यानी सड़क हादसे में जीरो मौत के लक्ष्य के लिए परिवहन, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण और नगरीय निकाय विभाग को मिलकर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। साय ने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल दुर्घटनाओं की संख्या कम करना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली प्रत्येक संभावित जनहानि को रोकना होना चाहिए। इसके लिए दुर्घटना से पहले रोकथाम और दुर्घटना के बाद त्वरित सहायता एवं उपचार, दोनों स्तरों पर व्यवस्था मजबूत करनी होगी।