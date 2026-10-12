पांच साल में 20 हजार किमी पैदल यात्रा, 28 राज्यों का भ्रमण कर रायपुर लौटे सौरभ देवांगन, अब चलाएंगे विशेष अभियान

नईदुनिया न्यूज, संडी बंगला। मां की चिंता और पिता के आशीर्वाद के सहारे 28 वर्षीय सौरभ देवांगन ने पांच साल में पैदल भारत भ्रमण का संकल्प पूरा कर लिया। करीब 20 हजार किलोमीटर की यात्रा कर 28 राज्यों और आठ केंद्रशासित प्रदेशों का भ्रमण करने के बाद वे बुधवार को रायपुर लौटे।

सौरभ ने सात अक्टूबर 2021 को रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्रीराम मंदिर से यात्रा शुरू की थी। पांच साल बाद सात अक्टूबर 2026 को इसी मंदिर में पहुंचकर उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। यात्रा शुरू करने के समय कई लोगों ने सौरभ के माता-पिता मालती देवांगन और लुकेश देवांगन से बेटे की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। लोगों का सवाल था कि इतनी लंबी यात्रा पैदल कैसे पूरी होगी और रास्ते में कोई अनहोनी हो गई तो क्या होगा। हालांकि, माता-पिता के आशीर्वाद और सहयोग ने सौरभ का हौसला बढ़ाया और उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया।

दोस्त लौटे, लेकिन सौरभ ने जारी रखी यात्रा वर्ष 2021 में पढ़ाई पूरी करने के बाद सौरभ करियर पर ध्यान देने की तैयारी कर रहे थे। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बाद उन्होंने खैरागढ़ स्थित इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी कर चुके कुछ दोस्तों के साथ भारत भ्रमण की योजना बनाई। इसका उद्देश्य देश को करीब से देखना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण करना था। शुरुआत में दोस्तों का समूह साथ चला, लेकिन कुछ समय बाद सभी वापस लौट गए। 15 राज्यों का भ्रमण करने के बाद सौरभ भी निराश हो गए थे और गांव लौटने के बारे में सोचने लगे थे। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और बाकी राज्यों की यात्रा पूरी करने का फैसला किया। इसके बाद अकेले ही आगे बढ़ते हुए उन्होंने भारत भ्रमण का संकल्प पूरा किया।