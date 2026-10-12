छत्तीसगढ़ में मतदाताओं को बड़ी राहत, वोटर लिस्ट से छूटे नामों को जोड़ा जाएगा, चुनाव आयोग के निर्देश पर चल रहा विशेष अभियान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। प्रदेश में मतदाता सूची से छूटे पात्र नागरिकों और पहली बार मतदान के लिए पात्र बने युवाओं के नाम जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में पंजीकरण सुनिश्चित करने की अपील की है।

घर-घर जाकर जुटाई जा रही जानकारी

अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर ऐसे पात्र नागरिकों की जानकारी जुटा रहे हैं, जिनके नाम अब तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। यह प्रक्रिया मतदाता सूची के निरंतर अद्यतनीकरण के तहत की जा रही है। इसमें नए पात्र युवा मतदाताओं के साथ छूटे हुए पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।