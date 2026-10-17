छत्तीसगढ़ बीपीटी की खाली सीटों पर 21 अक्टूबर तक प्रवेश, सात सरकारी कॉलेजों में 350 और निजी कॉलेज में 69 सीटें

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बीपीटी) पाठ्यक्रम की खाली सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग की आवंटन सूची जारी कर दी गई है। इसमें 279 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की गई हैं। आवंटित सीटों पर प्रवेश और दस्तावेजों की स्क्रूटनी 17 से 21 अक्टूबर तक होगी। इससे पहले जारी रिक्त सीटों की सूची में 163 सीटें खाली थी। अब जारी सूची के आधार पर छात्र प्रवेश लेंगे। सीटें खाली बचीं तो तीसरी सूची जारी की जाएगी।

प्रदेश में बीपीटी की कुल 419 सीटें हैं। इनमें सात शासकीय फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों में 50-50 सीटों के हिसाब से 350 सीटें हैं। वहीं, अपोलो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, दुर्ग में 69 सीटें हैं। इनमें 30 राज्य कोटे, 30 मैनेजमेंट और नौ एनआरआई कोटे की सीटें शामिल हैं।