छत्तीसगढ़ में 13 अक्टूबर से हड़ताल पर पटवारी, समस्याओं का समाधान नहीं होने पर करेंगे आंदोलन; कई विभागों के काम होंगे प्रभावित

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पीवी ऐप से फसलों के भौतिक सत्यापन में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतों का समाधान नहीं होने पर पटवारियों ने आंदोलन का रास्ता चुना है। राजस्व पटवारी संघ की रायपुर जिला शाखा ने 13 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की सूचना कलेक्टर को दी है।

संघ ने ऐप के बहिष्कार पर पटवारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई, तबादलों और निलंबन पर भी नाराजगी जताई है। हड़ताल शुरू हुई तो फसल सत्यापन के साथ किसान पंजीयन, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र और राजस्व विभाग के दूसरे काम प्रभावित हो सकते हैं। पटवारियों का कहना है कि पहले से कई विभागीय जिम्मेदारियां निभाने के बीच तकनीकी खामियों के बावजूद पीवी ऐप से काम का दबाव बनाया जा रहा है।