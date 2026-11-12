अफवाहों पर राम बिलास साहू की दो टूक, मैंने बीजेपी को ज्वॉइन नहीं किया, यह छवि खराब करने का षड्यंत्र

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं कांग्रेस के पूर्व विधायक के प्रतिनिधि के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके, बनसाकरा (ब्लॉक सिमगा) निवासी राम बिलास साहू ने हाल ही में उनके खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहों का कड़ा खंडन किया है।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता नहीं ली है और न ही भविष्य में कभी ऐसा करेंगे। वह बीजेपी की विचारधारा से खुद को अलग रखते हैं। मीडिया को जारी अपने आधिकारिक बयान में राम बिलास साहू ने कहा कि कुछ राजनीतिक द्वेष रखने वाले लोग उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को आहत करने और उन्हें बदनाम करने के लिए यह झूठी अफवाह फैला रहे हैं कि उन्होंने भाजपा ज्वॉइन कर ली है। उन्होंने इसे पूरी तरह निराधार और षड्यंत्रकारी बताया है।