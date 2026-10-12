CG Weather Update: छत्तीसगढ़ से हुई मानसून की विदाई, प्रदेश में कहीं-कहीं हल्की बारिश का अलर्ट, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश से दक्षिण-पश्चिम मानसून की 12 अक्टूबर को पूरी तरह विदाई हो गई है। हालांकि, मौसम का मिजाज अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर ने अगले पांच दिनों तक प्रदेश में एक-दो स्थानों पर मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है।

अगले 24 घंटे में भी कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा हो सकती है। राजधानी रायपुर में 13 अक्टूबर को आकाश मुख्यतः साफ रहने और अधिकतम तापमान 33 तथा न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।