CG Weather Update: प्रदेश में अगले 24 घंटे में बदलेगा मौसम का मिसाज, कहीं-कहीं हल्की बारिश और वज्रपात की चेतावनी

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश में अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में भी गर्मी का असर बना हुआ है। रायपुर में दिन का अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक है। वहीं रात का न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक है।

इससे दिन के साथ रात में भी तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, 19 अक्टूबर को रायपुर में आकाश मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।