भारतीय टीम के बाद मोहम्मद शमी को बंगाल की प्लेइंग इलेवन में भी नहीं मिली जगह, छोटा भाई बना टीम का हिस्सा

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। वेस्टइंडीज के बाद भारतीय टीम को अब न्यूजीलैंड के साथ सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। ऐसे में सभी की नजरें एक खिलाड़ी थी और वह नाम था मोहम्मद शमी।

दिग्गज तेज गेंदबाज घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है लेकिन टीम इंडिया में वापसी का दरवाजा अभी तक खुला नहीं है। रविवार को शुरू हुए रणजी ट्रॉफी के दूसरे चरण में उनका नाम प्लेइंग-11 में शामिल नहीं था।

दिग्गज तेज गेंदबाज घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहा है लेकिन टीम इंडिया में वापसी का दरवाजा अभी तक खुला नहीं है। रविवार को शुरू हुए रणजी ट्रॉफी के दूसरे चरण में उनका नाम प्लेइंग-11 में शामिल नहीं था।

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद से दिग्गज गेंदबाज टीम से बाहर चल रहा है। वह लगातार घरेलू मैचों में शानदार प्रदर्शन कर रहा है लेकिन टीम में वापसी नहीं हो पा रही है। ऐसे में बंगाल टीम की प्लेइंग इलेवन में नाम नहीं आने पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

बंगाल की टीम का मुकाबला दिल्ली के पालम मैदान पर खेले जा रहे मैच में सर्विसेस से है। इस मैच में जब बंगाल की प्लेइंग-11 सामने आई तो शमी का नाम नहीं था। टीम में उनकी जगह उनके छोटे भाई मोहम्मद कैफ का नाम था।

शमी के बाहर होने की कोई पुष्टि नहीं

कयास लगाए जा रहे हैं कि या मोहम्मद शमी चोटिल है या फिर किसी जरूरी काम की वजह से वह टीम का हिस्सा नहीं है। हालांकि, इसको लेकर किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जब टीम की प्लेइंग इलेवन सामने आई तो उनके छोटे भाई मोहम्मद कैफ का नाम जरूर था।

कई दिग्गज कर चुके समर्थन

गौरतलब है कि, स्टार गेंदबाज शमी चैंपियंस ट्ऱॉफी-2025 के बाद से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। इस दौरान वह चोटिल भी हुए थे, लेकिन उन्होंने वापसी भी कर ली थी। इसके बाद भी दाएं हाथ के इस गेंदबाज को मौका नहीं मिल रहा है। कई दिग्गज खिलाड़ियों ने शमी की टीम इंडिया में वापसी का समर्थन किया है और कहा है कि टेस्ट, वनडे में इस गेंदबाज को टीम में होना चाहिए।

ऐसे में अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप को देखते हुए भी शमी की वापसी की मांग कई बार उठी है, लेकिन सेलेक्टर्स उनसे आगे निकल चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि भारतीय चयनकर्ता विश्व कप की टीम में शमी को ओर देखते हैं या नहीं।