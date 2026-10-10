छत्तीसगढ़ में 200 रुपये का स्मारक सिक्का होगा जारी, राष्ट्रपति मुर्मू सिक्के को करेंगी लॉन्च; विशेष डाक टिकट का भी होगा विमोचन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। प्रदेश के लिए 22 अक्टूबर का दिन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ऐतिहासिक होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दिन लोकभवन में शदाणी दरबार की पीठाधीश माता साहिब हासी देवी की 200वीं जयंती के अवसर पर 200 रुपये का स्मारक सिक्का जारी करेंगी।

इसके साथ ही उनके सम्मान में विशेष डाक टिकट का भी विमोचन किया जाएगा। कार्यक्रम में 200 से अधिक विशिष्ट अतिथियों के शामिल होने की संभावना है। शदाणी दरबार के सचिव उदय सांई ने बताया कि किसी सिंधी विभूति के सम्मान में स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी होना समाज के लिए गौरवपूर्ण अवसर है।