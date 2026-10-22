माता साहिब हासी देवी की 200वीं जयंती पर आज जारी होगा 200 रुपये का स्मारक सिक्का

रामकृष्ण डोंगरे, नईदुनिया, रायपुर। सिंधी सनातनी समुदाय की महान आध्यात्मिक संत और शदाणी दरबार की पांचवीं पीठाधीश्वर माता साहिब हासी देवी की 200वीं जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर गुरुवार को राजधानी रायपुर में एक गरिमाममय समारोह आयोजित किया जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु इस भव्य समारोह में माता साहिब हासी देवी के स्मरण में तैयार किए गए 200 रुपये के स्मारक सिक्के और विशेष डाक टिकट का विमोचन करेंगी। इस राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में शामिल होने के लिए अमरावती सहित देश-विदेश के विभिन्न स्थानों से शदाणी दरबार के बड़ी संख्या में श्रद्धालु रायपुर पहुंचे हैं।