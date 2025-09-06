मेरी खबरें
    Raipur Drugs Case: कोर्ट आरोपियों को 15 सितंबर कर रिमांड पर भेजा, नव्या और विधि से जुड़े थे ड्रग्स के 300 यूजर

    रायपुर ड्रग्स केस मामले में पुलिस ने नव्या और विधि सहित गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने सभी आरोपियों को 15 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस की पूछताछ में नव्या के पास ने 300 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिन्हें वो ड्रग्स सप्लाई करती थी।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Sat, 06 Sep 2025 04:21:02 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 06 Sep 2025 04:40:18 PM (IST)
    कोर्ट ने सभी आरोपियों को रिमांड पर भेजा

    HighLights

    1. रायपुर ड्रग्स केस में आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश
    2. कोर्ट ने सभी आरोपियों को 15 सितंबर तक रिमांड पर भेजा
    3. नव्या के ब्वायफ्रेंड ड्रग्स के पैसे से बनाई करोड़ों की संपत्ति

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : रायपुर ड्रग्स मामले में आरोपी नव्या मालिक और विधि अग्रवाल को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया है। इनके साथ ही ऋषि राज टंडन, मोनू बिश्नोई, हर्ष आहूजा को भी पेश किया गया। सभी आरोपियों को 15 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

    एमडीएमए ड्रग्स सप्लाई में पुलिस रिमांड पर चल रही इवेंट मैनेजर विधि अग्रवाल और नव्या मलिक से पुलिस को 300 लोगों के नाम मिले हैं। ये सभी युवक-युवतियां क्लब और पब में जाने वाले हैं। शुक्रवार को दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की गई। इस दौरान दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगाती रहीं, लेकिन अंततः ड्रग्स कारोबार से जुड़े होने का अपराध स्वीकार किया। पुलिस अब अयान परवेज की संपत्ति की भी जांच कर रही है।

    करोड़ों की संपत्ति अवैध करोबार से

    पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि नव्या मलिक के ब्वायफ्रेंड अयान परवेज ने ड्रग्स की काली कमाई और ब्लैकमेलिंग से जुटाए पैसों से मैग्नेटो माल के पास दो हजार स्क्वायर फीट जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर उसने तीन मंजिला आलीशान मकान भी बनवाया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये है।

    इवेंट में जुड़ी तस्करों से

    विधि अग्रवाल, जो मूल रूप से ओडिशा के संबलपुर की रहने वाली है, का परिवार लगभग सात-आठ साल पहले रायगढ़ शिफ्ट हुआ था। उसने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद कोलकाता में इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई की। इसी दौरान वह गोवा और बंगलूरु में इवेंट आयोजनों से जुड़ी और ड्रग्स नेटवर्क से उसके संबंध बने। पिछले तीन साल से वह रायपुर में रह रही है और यहां पाकिस्तान ड्रग्स रैकेट से जुड़े जुनैद उर्फ शेख चिल्ला के साथ मिलकर क्लब, पब और होटलों में ड्रग सप्लाई का काम कर रही थी। चिल्ला का रायपुर के सभी क्लब पब में बाउंसरों से अच्छा संबंध था, जिससे वह आसानी से ग्रुप से जुड़े लोगों को प्रवेश दिलवा देता था। हालांकि, पुलिस ने अब तक बाउंसरों से पूछताछ नहीं की है।

    क्लब-पब संचालक भी जांच के दायरे में

    विधि और नव्या के मोबाइल से वीआइपी रोड स्थित ज्यादातर क्लब संचालकों और होटल मैनेजरों के नंबर मिले हैं। यह नेटवर्क शहर के बड़े पब और होटलों तक फैला हुआ है। आफ्टर पार्टी और क्लब आयोजनों के जरिए युवाओं को ड्रग्स की लत लगाई जाती थी। विधि का काम नए कस्टमर तलाशना था जबकि नव्या सप्लाई मैनेज करती थी।

    सप्लाई नेटवर्क पर पुलिस की पकड़

    पुलिस ने नव्या और विधि को ड्रग सप्लाई करने वाले एक शख्स की पहचान कर ली है, हालांकि नाम उजागर नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार, दोनों युवतियां दिल्ली के एक बड़े ड्रग्स डीलर से जुड़ी हुई थीं। जांच में यह भी सामने आया है कि अयान परवेज इन दोनों को अपने इशारों पर काम करवाता था। दोनों युवतियां बाहर से ड्रग्स मंगवाती थीं और उसे खपाने का जिम्मा खुद उठाती थीं।

    विधायक के बेटे ने नव्या के खाते में डाले 18 लाख

    नव्या मलिक के बैंक खाते की जांच में पुलिस को करोड़ों रुपये के लेन-देन की जानकारी मिली है। उसके खाते में एक विधायक के बेटे द्वारा 18 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए थे। यह ट्रांजेक्शन वर्ष 2023-24 के दौरान हुआ। पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि यह रकम किस कारण दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अभी आधिकारिक बयान देने से परहेज किया है।

