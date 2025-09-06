Raipur Drugs Case: कोर्ट आरोपियों को 15 सितंबर कर रिमांड पर भेजा, नव्या और विधि से जुड़े थे ड्रग्स के 300 यूजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर : रायपुर ड्रग्स मामले में आरोपी नव्या मालिक और विधि अग्रवाल को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया है। इनके साथ ही ऋषि राज टंडन, मोनू बिश्नोई, हर्ष आहूजा को भी पेश किया गया। सभी आरोपियों को 15 सितंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।

एमडीएमए ड्रग्स सप्लाई में पुलिस रिमांड पर चल रही इवेंट मैनेजर विधि अग्रवाल और नव्या मलिक से पुलिस को 300 लोगों के नाम मिले हैं। ये सभी युवक-युवतियां क्लब और पब में जाने वाले हैं। शुक्रवार को दोनों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की गई। इस दौरान दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगाती रहीं, लेकिन अंततः ड्रग्स कारोबार से जुड़े होने का अपराध स्वीकार किया। पुलिस अब अयान परवेज की संपत्ति की भी जांच कर रही है।

करोड़ों की संपत्ति अवैध करोबार से पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि नव्या मलिक के ब्वायफ्रेंड अयान परवेज ने ड्रग्स की काली कमाई और ब्लैकमेलिंग से जुटाए पैसों से मैग्नेटो माल के पास दो हजार स्क्वायर फीट जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर उसने तीन मंजिला आलीशान मकान भी बनवाया है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये है। इवेंट में जुड़ी तस्करों से विधि अग्रवाल, जो मूल रूप से ओडिशा के संबलपुर की रहने वाली है, का परिवार लगभग सात-आठ साल पहले रायगढ़ शिफ्ट हुआ था। उसने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद कोलकाता में इवेंट मैनेजमेंट की पढ़ाई की। इसी दौरान वह गोवा और बंगलूरु में इवेंट आयोजनों से जुड़ी और ड्रग्स नेटवर्क से उसके संबंध बने। पिछले तीन साल से वह रायपुर में रह रही है और यहां पाकिस्तान ड्रग्स रैकेट से जुड़े जुनैद उर्फ शेख चिल्ला के साथ मिलकर क्लब, पब और होटलों में ड्रग सप्लाई का काम कर रही थी। चिल्ला का रायपुर के सभी क्लब पब में बाउंसरों से अच्छा संबंध था, जिससे वह आसानी से ग्रुप से जुड़े लोगों को प्रवेश दिलवा देता था। हालांकि, पुलिस ने अब तक बाउंसरों से पूछताछ नहीं की है।