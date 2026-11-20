नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुए चक्रवाती तूफान 'अकवान' का सीधा असर अब छत्तीसगढ़ में दिखाई देने लगा है। राजधानी रायपुर में गुरुवार रात करीब 11 बजे के बाद अचानक मौसम ने करवट ली और ठंडी हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई, जो शुक्रवार सुबह भी जारी रही। हवा में घुली ठंडक के कारण रात में कई इलाकों में लोग ठिठुरन से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। मौसम विभाग ने शुक्रवार को रायपुर सहित राज्य के 11 जिलों में गरज-चमक और हल्की बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है।

ओडिशा तट से टकराएगा तूफान मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी में बना यह तूफान आठ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके शुक्रवार दोपहर तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा के बीच गोपालपुर के पास तट पार करने की संभावना है। तट से टकराते समय हवा की गति 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी, जो झोंकों के साथ 110 किलोमीटर तक जा सकती है। इसी सिस्टम के कारण 20 और 21 नवंबर को छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संकेत हैं।