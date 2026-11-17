नईदुनिया न्यूज, भाटापारा। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। 328 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का सब्र सोमवार को जवाब दे गया। करीब 300 अभ्यर्थियों ने अपने माता-पिता, बच्चों और अन्य स्वजन के साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के रायपुर स्थित निवास पहुंचकर दूसरी बार बंगले का घेराव किया और नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
2300 पदों पर भर्ती की मांग
अभ्यर्थियों का कहना है कि वे नई भर्ती नहीं चाहते, बल्कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के तहत शेष लगभग 2,300 रिक्त पदों पर पात्र डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति चाहते हैं। उनका दावा है कि दो अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट के आदेश, 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 26 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा दो महीने के भीतर उचित निर्णय लेकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश के बावजूद नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।
प्रदर्शनकारियों ने बताया कि किसी ने कर्ज लेकर डीएड की पढ़ाई पूरी की है, तो किसी परिवार ने बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जमा पूंजी लगा दी। शिक्षक बनने का सपना लेकर वर्षों से तैयारी कर रहे युवा अब राजधानी में आंदोलन करने को मजबूर हैं। 328 दिनों के दौरान कई माध्यमों से शासन तक अपनी मांग पहुंचाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ।
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समय-सीमा घोषित करने की मांग
अभ्यर्थियों ने आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में 2,300 रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में सकारात्मक निर्णय लेने और इसकी निश्चित समय-सीमा घोषित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री निवास पर आत्मदाह जैसे आत्मघाती कदम उठाने की चेतावनी भी दी। अभ्यर्थियों ने शासन से सवाल किया कि प्रशिक्षित युवाओं को नियुक्ति के लिए आखिर कब तक संघर्ष करना पड़ेगा।
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