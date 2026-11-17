नईदुनिया न्यूज, भाटापारा। सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। 328 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का सब्र सोमवार को जवाब दे गया। करीब 300 अभ्यर्थियों ने अपने माता-पिता, बच्चों और अन्य स्वजन के साथ शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के रायपुर स्थित निवास पहुंचकर दूसरी बार बंगले का घेराव किया और नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।

2300 पदों पर भर्ती की मांग अभ्यर्थियों का कहना है कि वे नई भर्ती नहीं चाहते, बल्कि सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के तहत शेष लगभग 2,300 रिक्त पदों पर पात्र डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति चाहते हैं। उनका दावा है कि दो अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट के आदेश, 28 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले और 26 सितंबर 2025 को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट द्वारा दो महीने के भीतर उचित निर्णय लेकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश के बावजूद नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है।