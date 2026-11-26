राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। जमीन-मकान की रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश में नई डिजिटल व्यवस्था शुरू की जा रही है। पंजीयन विभाग ने ‘धरोहर’ पोर्टल का पायलट परीक्षण राजधानी के तेलीबांधा स्थित उप पंजीयक कार्यालय- छह में शुरू किया है।

नई व्यवस्था में दस्तावेज तैयार करने से लेकर संपत्ति का मूल्यांकन, शुल्क गणना और भुगतान तक की प्रक्रिया डिजिटल होगी। एआई की मदद से दस्तावेज तैयार करने के सुझाव भी मिलेंगे। पोर्टल में ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट, आधार ई-केवाईसी से पहचान सत्यापन और डिजिटल हस्ताक्षर जैसी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।