दीपावली-छठ पर घर आना हुआ महंगा, दिल्ली-मुंबई की उड़ानों के दाम तीन गुना तक बढ़े, रायपुर से पुणे का किराया 19 हजार के पार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। त्योहारों पर घर पहुंचने की खुशी अब यात्रियों की जेब पर भारी पड़ रही है। दशहरा और दीपावली के दौरान रायपुर से दूसरे शहरों की यात्रा करना महंगा हो गया है। पुणे जाने के लिए हवाई किराया 19 हजार रुपये के पार पहुंच गया है, वहीं मुंबई और दिल्ली की उड़ानों के दाम भी सामान्य दिनों की तुलना में तीन गुना तक बढ़ने की बात सामने आ रही है।

कोलकाता सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर भी यात्रियों को अधिक खर्च करना पड़ रहा है। प्रदेश में विमान ईंधन (एटीएफ) पर वैट की दर चार प्रतिशत होने के बावजूद किराए में राहत नहीं मिल रही है। विमानन कंपनियां बढ़ती मांग के आधार पर किराया तय करने की बात कहती हैं, लेकिन टिकटों की कीमतों में बार-बार बदलाव यात्रियों की परेशानी बढ़ा रहा है। त्योहारों के दौरान जरूरी यात्रा करने वालों के लिए हवाई सफर अब बजट से बाहर होता नजर आ रहा है।