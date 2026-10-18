दीपावली-छठ पर घर आना हुआ महंगा, दिल्ली-मुंबई की उड़ानों के दाम तीन गुना तक बढ़े, रायपुर से पुणे का किराया 19 हजार के पार

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। त्योहारों पर घर पहुंचने की खुशी अब यात्रियों की जेब पर भारी पड़ रही है। दशहरा और दीपावली के दौरान रायपुर से दूसरे शहरों की यात्रा करना महंगा हो गया है। पुणे जाने के लिए हवाई किराया 19 हजार रुपये के पार पहुंच गया है, वहीं मुंबई और दिल्ली की उड़ानों के दाम भी सामान्य दिनों की तुलना में तीन गुना तक बढ़ने की बात सामने आ रही है।
कोलकाता सहित अन्य प्रमुख मार्गों पर भी यात्रियों को अधिक खर्च करना पड़ रहा है। प्रदेश में विमान ईंधन (एटीएफ) पर वैट की दर चार प्रतिशत होने के बावजूद किराए में राहत नहीं मिल रही है। विमानन कंपनियां बढ़ती मांग के आधार पर किराया तय करने की बात कहती हैं, लेकिन टिकटों की कीमतों में बार-बार बदलाव यात्रियों की परेशानी बढ़ा रहा है। त्योहारों के दौरान जरूरी यात्रा करने वालों के लिए हवाई सफर अब बजट से बाहर होता नजर आ रहा है।
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सुबह सस्ता, कुछ घंटों में महंगा टिकट
त्योहारी सीजन में हवाई टिकटों की कीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव हो रहा है। एक ही दिन में कई बार किराया बदलने से यात्रियों के लिए टिकट बुक करने का सही समय तय करना मुश्किल हो गया है। मांग बढ़ने के साथ कीमतें ऊपर जा रही हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सामान्य किराए की तुलना में प्रति टिकट करीब एक से डेढ़ हजार रुपये तक की बढ़ोतरी भी देखी जा रही है।
दिल्ली, मुंबई और पुणे जैसे व्यस्त मार्गों पर इसका असर अधिक महसूस हो रहा है। ऐसे में पहले से यात्रा की योजना बनाने वालों को भी अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है।
टिकट रद कराने या तारीख बदलने पर भी मार
हवाई यात्रा में केवल टिकट खरीदना ही महंगा नहीं है, बल्कि योजना बदलने पर भी यात्रियों को बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती है। टिकट रद कराने या यात्रा की तारीख बदलने पर 2,000 से 3,500 रुपये तक शुल्क वसूले जाने की जानकारी सामने आई है। इससे अचानक कार्यक्रम बदलने वाले यात्रियों का बजट और बिगड़ जाता है।
प्रदेश में एटीएफ पर चार प्रतिशत वैट होने के बावजूद सस्ते ईंधन का लाभ किराए में दिखाई नहीं दे रहा। त्योहारों में बढ़ती मांग के बीच किराया निर्धारण और अतिरिक्त शुल्क को लेकर पारदर्शिता की जरूरत महसूस की जा रही है।
हवाई टिकटों का शुल्क निर्धारित नहीं है। इस वजह से डिमांड के अनुसार विमानन कंपनियां टिकट शुल्क बढ़ाती है। कंपनियों को पता है कि त्योहारी सीजन में टिकट की डिमांड बढ़ेगी, इस कारण अभी से उस समय का टिकट शुल्क बढ़ा हुआ है। कीर्ति व्यास
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वर्तमान किराया...
पुणे 19488-20000
दिल्ली 9327-12000
मुंबई 14356-15500
कोलकाता 13642-14000
हैदराबाद 11000-13000
सामान्य किराया...
6500-7500
5500-6500
5500-6500
5200-6000
4500-6200
स्त्रोत- ऑनलाइन वेबसाइट में ये टिकट शुल्क दिखा रहा है।
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