रायपुर में पंजाब से ड्रग तस्करी, नौ गिरफ्तार, एक थाने से भागा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ संचालित आपरेशन ‘निश्चय’ के तहत चार समानांतर ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से नौ आरोपितों को गिरफ्तार कर उनसे करीब 400 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 80 लाख रुपये है। वहीं, आरोपितों से हुंडई अल्काजर कार, चार मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल जब्त किए हैं।
अब तक सात प्रकरणों में 79 लोगों की गिरफ्तारी
इस वर्ष में अब तक रायपुर पुलिस ने हेरोइन (चिट्टा) के संबंध में सात प्रकरणों में 79 लोगों की गिरफ्तारी की है। वहीं चार गिरोहों पर पुलिस का एक साथ प्रहार और अगस्त 2025 में हुई बड़ी नारकोटिक्स कार्रवाई के बाद पुलिस ने पाया कि बड़े सप्लायरों के गिरने के बाद अब कई छोटे नेटवर्क पंजाब से कम मात्रा में चिट्टा लाकर स्थानीय स्तर पर सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने चार इंटरकनेक्टेड ड्रग नेटवर्क का राजफाश किया।
ये चार बड़े नेटवर्क कर रहे थे काम
कमलेश अरोड़ा उर्फ लाली नेटवर्क: कमलेश अरोड़ा पंजाब व दुर्ग-भिलाई के बड़े सप्लायरों के लिए फ्रंट के रूप में कार्य करता था और संपूर्ण लेन-देन नकद में करता था। उसने धमतरी, बलौदाबाजार व जगदलपुर तक नेटवर्क फैलाया। इसी नेटवर्क से धमतरी निवासी गौरव सोनी को गिरफ्तार किया गया। कमलेश अरोड़ा के कब्जे से गिरोह के द्वारा सप्लाई किए जाने रखा 303 ग्राम चिट्टा जब्त किया।
बगेल सिंह नेटवर्क: बगेल सिंह पंजाब से चिट्टा लाकर उसे छोटे-छोटे खेपों में स्थानीय पेडलरों को सप्लाई करता था। वह पूर्व में रायपुर में ड्राइवरी करता था और स्वयं का नेटवर्क विकसित करने का प्रयास कर रहा था, जिसे प्रारंभिक अवस्था में ही बाधित करते हुए उसे 51.85 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया।
आयुष दुबे नेटवर्क: आयुष दुबे पूर्व में सुवीत श्रीवास्तव व पिंदर गिरोह से चिट्टा का उपभोक्ता था। बाद में उसने अत्यधिक लाभ देखते हुए स्वयं पंजाब जाकर मादक पदार्थ लाकर स्थानीय स्तर पर विक्रय प्रारंभ किया। इस नेटवर्क में मृत्युंजय, तन्मय, खिलावन व सोनू साहू आर्थिक सहयोगी के रूप में शामिल थे, जिन्हें गिरफ्तार किया है। इस नेटवर्क से 31.66 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) जब्त किया गया।
गगनदीप सिंह नेटवर्क: गगनदीप सिंह टियर-2 सप्लायर के रूप में कार्य करते हुए बड़ी मात्रा में चिट्टा खरीदकर उसे छोटे-छोटे पैकेट में विभाजित कर विक्रय करता था। उसे 15.18 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया है। वर्तमान में रायपुर पुलिस द्वारा इन संपूर्ण नेटवर्कों का विश्लेषण किया जा रहा है।
दो आरोपित थाने से भागे
सरस्वती नगर थाने से पुलिस को चकमा देकर दो आरोपित भाग गए। गुरप्रीत सिंह और खिलावन साहू को थाने में हथकड़ी लगाकर रखा था। दोनों मौका पाकर भाग गए। हालांकि खिलावन साहू को पुलिस ने पकड़ लिया है। जबकि गुरप्रीत पुलिस की पहुंच से दूर हैं।
यह भी पढ़ें- CG News: परिचित ऑटो चालक के साथ गई स्कूली शिक्षिका, पति से मांगी पांच लाख की फिरौती, गिरफ्तार
ये हैं आरोपित
कमलेश अरोड़ा, निवासी धरमपुरा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी थाना तेलीबांधा रायपुर, गौरव सोनी, निवासी बनियापारा थाना कोतवाली जिला धमतरी, बगेल सिंह, निवासी रेशम वाली गली तरनतारण पंजाब, आयुष दुबे, निवासी पंचशील नगर थाना सिविल लाइन रायपुर, मृत्युंजय दुबे, निवासी नवजीवन सोसायटी थाना टिकरापारा रायपुर, तन्मय गोइंदी, निवासी गुलमोहर वाटिका महावीर नगर थाना राजेन्द्र नगर रायपुर, सोनू साहू, निवासी भारतमाता चौक थाना गुढ़ियारी रायपुर, गगनदीप सिंह, निवासी ढांचा भवन टाटीबंध थाना आमानाका रायपुर और खिलावन साहू, निवासी भारत माता चौक गुढ़ियारी विकास नगर रायपुर।