रायपुर में पंजाब से ड्रग तस्करी, नौ गिरफ्तार, एक थाने से भागा

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ संचालित आपरेशन ‘निश्चय’ के तहत चार समानांतर ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों से नौ आरोपितों को गिरफ्तार कर उनसे करीब 400 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 80 लाख रुपये है। वहीं, आरोपितों से हुंडई अल्काजर कार, चार मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल जब्त किए हैं।

अब तक सात प्रकरणों में 79 लोगों की गिरफ्तारी इस वर्ष में अब तक रायपुर पुलिस ने हेरोइन (चिट्टा) के संबंध में सात प्रकरणों में 79 लोगों की गिरफ्तारी की है। वहीं चार गिरोहों पर पुलिस का एक साथ प्रहार और अगस्त 2025 में हुई बड़ी नारकोटिक्स कार्रवाई के बाद पुलिस ने पाया कि बड़े सप्लायरों के गिरने के बाद अब कई छोटे नेटवर्क पंजाब से कम मात्रा में चिट्टा लाकर स्थानीय स्तर पर सप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने चार इंटरकनेक्टेड ड्रग नेटवर्क का राजफाश किया।