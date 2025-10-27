CG Weather Update: दक्षिण छत्तीसगढ़ में दिखेगा मोंथा तूफान का कहर, अगले 2 दिनों के लिए IMD ने जारी किया Red Alert

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र गहरे दबाव में बदल गया है और जल्द ही इसके गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। तूफान का नामकरण मोंथा किया गया है। इसके 28 अक्टूबर की शाम या रात में आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तट को पार करने की आशंका जताई गई है। इस सिस्टम के कारण अभी से राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं।

संभावित तूफान के असर से तटीय राज्यों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ में भी मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 28 अक्टूबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर भारी से अत्यंत भारी व एक-दो स्थानों पर सीमाांत भारी बारिश होने की सांभावना जताई है। सोमवार को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है और कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है।

वहीं 29 अक्टूबर को मध्य छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों पर भारी से औसत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। 28 अक्टूबर को दक्षिण छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 80 किलोमीटर की रफ्तार तक व 29 अक्टूबर को मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ के जिलों में 50- 60किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक की तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। चौकस प्रशासन, राज्योत्सव की तैयारियों पर पड़ सकता है खलल मौसम विभाग की ओर से जारी चेतावनी सच साबित होती है, तो नवा रायपुर के राज्योत्सव स्थल की तैयारियों पर खलल पड़ सकता है। इस्पाती संरचना से तैयार किए जा रहे डोम 60 से 70 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से बहने वाली हवा का दबाव सह लें, यह संरचना का निर्माण कर रहे विशेषज्ञों के लिए चुनौती बनी हुई है।