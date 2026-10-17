रायपुर में स्वीट्स की दुकानों में मिली गंदगी, 150 किलो मिठाई और 10 किलो पनीर नष्ट, चार खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। त्योहारी सीजन में मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ने के बीच राजधानी में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर लापरवाही सामने आई है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने तेलीबांधा क्षेत्र की तीन मिठाई दुकानों और पचपेड़ी नाका स्थित एक ढाबे का निरीक्षण किया।

चारों प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई की स्थिति खराब मिलने पर खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए। संचालकों को कम से कम तीन दिन तक दुकानें बंद रखने और स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान करीब 150 किलो विभिन्न प्रकार की मिठाइयां और 10 किलो पनीर नष्ट कराया गया।