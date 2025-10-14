EOW की बड़ी कार्रवाई: सौम्या चौरसिया पर 50 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा, 8,000 पेज की चार्जशीट दाखिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और पूर्व प्रधानमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने आज एक और बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत दायर आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगभग 8,000 पृष्ठों का अभियोग पत्र (चार्जशीट) मंगलवार को माननीय विशेष न्यायालय रायपुर में प्रस्तुत किया है।

EOW की जांच में हुए कई खुलासे EOW की जांच के अनुसार, सौम्या चौरसिया ने अपने परिवारजनों और परिचितों के नाम पर करीब 45 अचल संपत्तियों में बेनामी निवेश किया है। ब्यूरो की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि उन्होंने पद पर रहते हुए करीब 49 करोड़ 69 लाख 48 हजार 298 रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की है, जो उनकी वैध आय से 1872.86 प्रतिशत अधिक है।