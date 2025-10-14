मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    EOW की बड़ी कार्रवाई: सौम्या चौरसिया पर 50 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा, 8,000 पेज की चार्जशीट दाखिल

    राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव रही सौम्या चौरसिया पर 50 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने मंगलवार को रायपुर की विशेष अदालत में 8,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है। यह अब तक का सबसे बड़ा आय से अधिक संपत्ति का मामला माना जा रहा है।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 14 Oct 2025 04:28:05 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 14 Oct 2025 04:32:30 PM (IST)
    EOW की बड़ी कार्रवाई: सौम्या चौरसिया पर 50 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा, 8,000 पेज की चार्जशीट दाखिल
    सौम्या चौरसिया पर 50 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा (File Photo)

    HighLights

    1. सौम्या चौरसिया पर 50 करोड़ की अवैध संपत्ति का आरोप।
    2. EOW ने 8,000 पेज की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की।
    3. वैध आय से 1872 प्रतिशत अधिक संपत्ति अर्जित पाई गई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और पूर्व प्रधानमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) ने आज एक और बड़ी कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत दायर आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगभग 8,000 पृष्ठों का अभियोग पत्र (चार्जशीट) मंगलवार को माननीय विशेष न्यायालय रायपुर में प्रस्तुत किया है।

    naidunia_image

    EOW की जांच में हुए कई खुलासे

    EOW की जांच के अनुसार, सौम्या चौरसिया ने अपने परिवारजनों और परिचितों के नाम पर करीब 45 अचल संपत्तियों में बेनामी निवेश किया है। ब्यूरो की रिपोर्ट में यह पाया गया है कि उन्होंने पद पर रहते हुए करीब 49 करोड़ 69 लाख 48 हजार 298 रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित की है, जो उनकी वैध आय से 1872.86 प्रतिशत अधिक है।


    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़, 81 बैच फेल होने के बावजूद 9 M India से दवाएं खरीद रही सरकार

    जांच में यह भी सामने आया है कि सौम्या चौरसिया ने वर्ष 2019 से 2022 के बीच सर्वाधिक अवैध निवेश किया। इस दौरान उन्होंने कोयला, डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) और अन्य मामलों में कथित रूप से भ्रष्ट माध्यमों से अर्जित धन को विभिन्न संपत्तियों में निवेश किया।

    2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी

    गौरतलब है कि सौम्या चौरसिया वर्ष 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। उनकी प्रथम नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर कलेक्टर कार्यालय में हुई थी। इससे पहले वर्ष 2005 में उन्होंने लेखाधिकारी के रूप में सेवाएं दी थीं। वर्ष 2019 में वे मुख्यमंत्री कार्यालय में उप सचिव के पद पर पदस्थ हुई थीं।

    यह भी पढ़ें- छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्कूलों में पढ़ाया जाएगा साइबर सुरक्षा का पाठ, हर 20 मिनट में आ रही ठगी की शिकायत

    जांच के अनुसार, उनके 17 वर्ष के सेवाकाल में सौम्या चौरसिया और उनके परिवार की कुल वैध आय लगभग 2.51 करोड़ रुपये रही, जबकि उन्होंने लगभग 50 करोड़ रुपये की अवैध कमाई संपत्तियों में निवेश की।

    ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने बताया कि ब्यूरो के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा ‘आय से अधिक संपत्ति’ का मामला है। जांच में प्राप्त सभी दस्तावेज, लेन-देन और संपत्ति संबंधी अभिलेखों को संकलित कर विस्तृत चार्जशीट न्यायालय में पेश की गई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.