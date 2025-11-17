CG Crime: रायपुर में नकली महिला पुलिस बन छात्राओं को बंधक बनाकर मारपीट, 1.50 लाख के सामान की लूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर के कमल विहार इलाके में बीती रात बड़ी वारदात सामने आई है। पढ़ाई करने आई दो बहनों और उनके भाई को हिस्ट्रीशीटर पूजा सचदेव और उसके भाई निखिल सचदेव सहित उसके साथियों ने बंधक बनाकर मारपीट की, छेड़छाड़ की, जान से मारने की धमकी दी। आरोपी पीड़ितों से 1.50 लाख रुपये से अधिक की लूट कर फरार हो गए। पूरी घटना पर मुजगहन थाना में गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है।

कैसे शुरू हुई वारदात पीड़िता रोशिता तिर्की ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 14 नवंबर की रात करीब 12 बजे वह अपनी बहन रिया तिर्की के साथ अपने बीमार भाई अटल कुमार भगत के लिए खाना देने कृष्णा हाइट्स, ब्लॉक-1, फ्लैट 102, कमल विहार पहुंची थी। खाना देकर वापस जाने लगी तो लिफ्ट के पास एक महिला और तीन युवक नशे की हालत में खड़े थे।

इन आरोपियों ने खुद को पुलिस वाला बताकर दोनों बहनों से पूछताछ शुरू कर दीष फिर बलपूर्वक उन्हें उनके भाई के फ्लैट में धकेल दिया। कमरे में घुसकर बेरहमी से मारपीट की, गले पर चाकू लगाया, रोशिता से छेड़छाड़ की। दर्ज शिकायत से मिली जानकारी अनुसार, जैसे ही दोनों बहनें कमरे में पहुंची, आरोपियों ने हाथ-मुक्का, बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। विरोध करने पर युवकों ने चाकू निकालकर अटल भगत के गले पर टिकाया और धमकी दी कि आवाज निकाली तो जान से मार देंगे।