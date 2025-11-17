CG Crime: रायपुर में नकली महिला पुलिस बन छात्राओं को बंधक बनाकर मारपीट, 1.50 लाख के सामान की लूट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: राजधानी रायपुर के कमल विहार इलाके में बीती रात बड़ी वारदात सामने आई है। पढ़ाई करने आई दो बहनों और उनके भाई को हिस्ट्रीशीटर पूजा सचदेव और उसके भाई निखिल सचदेव सहित उसके साथियों ने बंधक बनाकर मारपीट की, छेड़छाड़ की, जान से मारने की धमकी दी। आरोपी पीड़ितों से 1.50 लाख रुपये से अधिक की लूट कर फरार हो गए। पूरी घटना पर मुजगहन थाना में गंभीर धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है।
पीड़िता रोशिता तिर्की ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 14 नवंबर की रात करीब 12 बजे वह अपनी बहन रिया तिर्की के साथ अपने बीमार भाई अटल कुमार भगत के लिए खाना देने कृष्णा हाइट्स, ब्लॉक-1, फ्लैट 102, कमल विहार पहुंची थी। खाना देकर वापस जाने लगी तो लिफ्ट के पास एक महिला और तीन युवक नशे की हालत में खड़े थे।
इन आरोपियों ने खुद को पुलिस वाला बताकर दोनों बहनों से पूछताछ शुरू कर दीष फिर बलपूर्वक उन्हें उनके भाई के फ्लैट में धकेल दिया। कमरे में घुसकर बेरहमी से मारपीट की, गले पर चाकू लगाया, रोशिता से छेड़छाड़ की।
दर्ज शिकायत से मिली जानकारी अनुसार, जैसे ही दोनों बहनें कमरे में पहुंची, आरोपियों ने हाथ-मुक्का, बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। विरोध करने पर युवकों ने चाकू निकालकर अटल भगत के गले पर टिकाया और धमकी दी कि आवाज निकाली तो जान से मार देंगे।
गैंग के अन्य साथी भी कमरे में पहुंच गए और सभी ने छात्र-छात्राओं को रस्सी से बांधकर कमरे में बंद कर दिया। FIR में दर्ज है कि पूजा सचदेव और निखिल सचदेव ने मारपीट के दौरान रोशिता के प्राइवेट पार्ट को गलत नियत से छुआ, जिसका उसने विरोध किया।
पीड़ितों ने थाने में दर्ज FIR में बताया कि आरोपियों ने 2 लाख की मांग की ATM से पैसे निकलवाए, मोबाइल बाइक लैपटॉप सब लूटकर ले गए। गैंग ने पीड़ितों से 2 लाख रुपये की मांग की। पैसे नहीं होने पर रिया तिर्की के पर्स से 7,000 रुपये और नवनीत कुजूर को धमकाकर ATM से 9,000 रुपये निकलवाए।
इसके साथ ही आरोपियों ने पीड़ितों का आईफोन मोबाइल छीन लिया। अनुराग तिर्की की एक्टिवा लेकर भाग गए।रितिक लकड़ा का लैपटॉप भी ले गए। यहां तक की आरोपी कमरे में गैस सिलेंडर तक उठा ले गए। बदमाशों ने पीड़ितों से करीब 1.5 लाख रुपये का सामान लूट लिया।
यह भी पढ़ें- पति-पत्नी के बीच 11 साल से नहीं थे शारीरिक संबंध, कोर्ट ने इसे पति के प्रति बताया मानसिक क्रूरता, तलाक किया मंजूर
पूजा सचदेव अपने साथ चार लड़कों को लेकर आई थी। आरोपियों ने लगातार धमकाकर, मारपीट कर रातभर छात्रों को बंधक बनाकर रखा था। आरोपियों के जाने के बाद पीड़ितों ने रात में ही परिजनों को घटना की सूचना दी।इसके बाद उन्होंने सुबह थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई।
रात में किसी तरह मौका पाकर युवकों ने अपने परिचितों अभिषेक खल्खो और अजय कुजूर को सूचना दी। सुबह सभी पीड़ित एक साथ मुजगहन थाना पहुंचे और प्राथमिकी दर्ज कराई।