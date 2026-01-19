रायपुर डीईओ दफ्तर की आग की जांच करेगी तीन सदस्यीय कमेटी, फोरेंसिक टीम ने जुटाए सुराग

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय में लगी आग करीब 18 घंटे तक धधकती रही। शनिवार रात लगभग साढ़े आठ बजे लगी आग रविवार दोपहर करीब दो बजे जाकर बुझी। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) ने जांच समिति गठित की है।

गठित समिति में संजीव श्रीवास्तव, संभागीय संयुक्त संचालक को अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं बजरंग प्रजापति, सहायक संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय तथा सतीश नायर, सहायक संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय को सदस्य नियुक्त किया गया है। समिति को पांच दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट संचालक, लोक शिक्षण को प्रस्तुत करनी होगी।