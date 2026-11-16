रायपुर में मिलावटी पनीर पर कार्रवाई, धनेली में पिकअप व कार से 34 पेटी संदिग्ध पनीर जब्त, जांच शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में पनीर में मिलावटखोरी की आशंका के बीच खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। धनेली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने पनीर से भरे पिकअप और कार को रोककर जांच की। वाहन चालक माल फेंककर भागने की कोशिश भी करता नजर आया, जिसे अधिकारियों ने तुरंत रोक लिया।

जांच के दौरान पूर्व में पनीर की आपूर्ति करने वाले सौरभ शर्मा की कार से पनीर जैसा दिखने वाला पदार्थ बरामद किया गया। अधिकारियों द्वारा गाड़ी की तलाशी लेने पर दो पेटी पनीर जब्त किया गया, जिस पर कोई लेबल नहीं था और संचालक के पास इसके वैध बिल भी मौजूद नहीं थे।