CG News: पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे से 58 लाख की धोखाधड़ी, बैंक अधिकारियों पर मिलीभगत का शक

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे और रियल एस्टेट कारोबारी नितिन अग्रवाल के साथ 58 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है। आरोप है कि फेडरल बैंक जीई रोड शाखा के अधिकारियों ने बिना अनुमति उनके खाते से रकम निकालकर दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी।

लेनदेन के लिए बैंक को अनुमति नहीं दी प्रार्थी नितिन अग्रवाल पिता गौरीशंकर अग्रवाल, निवासी स्वर्णभूमि, मोवा रायपुर ने आजाद चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत के मुताबिक, आठ सितंबर को उनके बैंक खाते से तीन अलग-अलग ट्रांजैक्शन के जरिए 29 लाख, 18 लाख पांच हजार और 11 लाख रुपये अन्य खातों में स्थानांतरित कर दिए गए। नितिन अग्रवाल का कहना है कि इस लेन-देन के लिए उन्होंने बैंक को कोई अनुमति नहीं दी थी।