मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    CG Crime: CRPF जवान ने खुद को मारी गोली, सर्विस रायफल से की आत्महत्या, मध्य प्रदेश का था निवासी

    CRPF Soldier Committed Suicide: छत्तीसगढ़ के इंजरम में 219 बटालियन केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान निलेश कुमार गर्ग ने रात करीब 10:30 बजे अपनी सर्विस रायफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अधिकारियों की ओर से जांच जारी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Tue, 09 Sep 2025 02:05:30 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Sep 2025 02:05:30 PM (IST)
    CG Crime: CRPF जवान ने खुद को मारी गोली, सर्विस रायफल से की आत्महत्या, मध्य प्रदेश का था निवासी
    CG News: सीआरपीएफ के जवान ने की आत्महत्या

    HighLights

    1. सीआरपीएफ के जवान ने की आत्महत्या
    2. अपने ही सर्विस रायपल से मारी गोली
    3. मध्य प्रदेश का निवासी है मृतक

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: छत्तीसगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां के इंजरम में 219 बटालियन केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवान निलेश कुमार गर्ग ने रात करीब 10:30 बजे अपनी सर्विस रायफल से गोली मारकर आत्महत्या (CRPF Soldier Committed Suicide) कर ली। जवान मध्य प्रदेश का निवासी था। घटना का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। सीआरपीएफ अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.