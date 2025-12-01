छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक हाफ बिजली पर तीन दिसंबर को कैबिनेट में लग सकती है मुहर
CG News: छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को दिसंबर महीने से बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलने लगेगा। तीन दिसंबर को कैबिनेट की होने वाली बैठक में इस पर मुहर लगना शेष है।
Publish Date: Mon, 01 Dec 2025 09:09:05 AM (IST)
Updated Date: Mon, 01 Dec 2025 09:10:58 AM (IST)
छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक हाफ बिजली पर सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट में लग सकती है मुहर।
HighLights
- 200 यूनिट तक आधा बिल देना होगा बिजली उपभोक्ताओं को
- 45 लाख से अधिक परिवारों को योजना से लाभ मिलने की उम्मीद
- कमर्शियल कनेक्शन और कृषि पंप कनेक्शन धारकों को नहीं मिलेगा लाभ
राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर: 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को दिसंबर महीने से बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र के समापन पर इसकी घोषणा की थी। अब इस पर तीन दिसंबर को कैबिनेट की होने वाली बैठक में मुहर लगना शेष है।
200 यूनिट तक आधा बिल देना होगा
राज्य में पहले की तरह 100 यूनिट नहीं, बल्कि 200 यूनिट तक बिजली खपत पर हाफ बिल की सुविधा दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिल देना होगा,जबकि 200 यूनिट से अधिक की खपत होते ही उपभोक्ता हाफ योजना से बाहर हो जाएगा।
45 लाख से अधिक परिवारों को फायदा मिलने की उम्मीद
बिजली कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि राज्य के 45 लाख से अधिक परिवारों को बिजली बिल हाफ योजना का फायदा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल केवल 100 यूनिट तक ही छूट उपलब्ध है,जिसके कारण भारी संख्या में उपभोक्ता राहत से वंचित थे। अनुमान है कि 200 यूनिट खपत करने वाले उपभोक्ताओं का बिल, जो पहले 800-900 रुपये तक आता था, अब घटकर 420-450 रुपये तक रह जाएगा। इससे निम्न एवं मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
सरकार ने पुनः सीमा बढ़ाकर 200 यूनिट की
चार महीने पहले एक अगस्त 2025 को राज्य सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में बड़ा संशोधन कर पूर्ववर्ती भूपेश सरकार द्वारा लागू की गई 400 यूनिट सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया था। इस बदलाव के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल दोगुना हो गए थे, जिससे राज्यभर में असंतोष बढ़ गया था। उपभोक्ताओं और विपक्ष के विरोध को ध्यान में रखकर सरकार ने पुनः सीमा बढ़ाकर 200 यूनिट करने की घोषणा की।
कमर्शियल कनेक्शन और कृषि पंप कनेक्शन धारकों को नहीं मिलेगा लाभ
बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक सितंबर 2025 में 100 यूनिट हाफ बिजली योजना के तहत 41,174 उपभोक्ताओं को ही लाभ मिल पाया था और छूट की राशि 40 लाख 77 हजार 383 रुपये रही। नई व्यवस्था लागू होने के बाद लाभार्थियों की संख्या कई गुना बढ़ जाएगी।
हाफ बिजली बिल का लाभ केवल घरेलू उपभोक्ताओं को मिलेगा। कमर्शियल कनेक्शन और कृषि पंप कनेक्शन धारक किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।