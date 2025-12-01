छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक हाफ बिजली पर तीन दिसंबर को कैबिनेट में लग सकती है मुहर

राज्य ब्यूरो,नईदुनिया,रायपुर: 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को दिसंबर महीने से बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र के समापन पर इसकी घोषणा की थी। अब इस पर तीन दिसंबर को कैबिनेट की होने वाली बैठक में मुहर लगना शेष है।

200 यूनिट तक आधा बिल देना होगा राज्य में पहले की तरह 100 यूनिट नहीं, बल्कि 200 यूनिट तक बिजली खपत पर हाफ बिल की सुविधा दी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिल देना होगा,जबकि 200 यूनिट से अधिक की खपत होते ही उपभोक्ता हाफ योजना से बाहर हो जाएगा।