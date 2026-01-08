रायपुर में मेडिकल वेस्ट की बड़ी लापरवाही, पुलिस ग्राउंड हेलीपैड के पास खुले में फेंकी मिलीं सैकड़ों PPE किट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी में मेडिकल वेस्ट के लापरवाह निपटान का एक और गंभीर मामला सामने आया है। हेलीपैड के पास खाली पड़ी जमीन पर सैकड़ों की संख्या में पीपीई किट खुले में फेंकी मिली हैं। स्थानीय लोगों ने मौके पर बड़ी मात्रा में पीपीई किट बिखरी देखी, जिसके बाद इस लापरवाही का खुलासा हुआ।

जानकारी के अनुसार, ये पीपीई किट कोरोना महामारी के दौरान खरीदी गई हो सकती हैं। मौके पर कई किट पैकिंग सहित पड़ी मिलीं, जबकि कुछ खुले और क्षतिग्रस्त हालात में थीं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सामग्री काफी समय से यहां पड़ी थी, लेकिन हाल के दिनों में इसकी संख्या और बढ़ती नजर आ रही है।