रायपुर में पति ने पहले पत्नी को मारा, फिर रेलवे ट्रैक पर जाकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के खम्हारडीह थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। चंडी नगर निवासी राजन गुप्ता ने अपने घर में अपनी पत्नी रेखा गुप्ता की हत्या कर दी। घटना के बाद उसने खुद भी चरम कदम उठाते हुए रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली।

घरेलू विवाद बना वजह पुलिस प्रारंभिक जांच में यह मान रही है कि पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से घरेलू विवाद चल रहा था। मंगलवार सुबह किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई, जिसके बाद गुस्से में आकर राजन गुप्ता ने पत्नी रेखा की हत्या कर दी।