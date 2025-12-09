रायपुर में पति ने पहले पत्नी को मारा, फिर रेलवे ट्रैक पर जाकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट बरामद

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। राजधानी रायपुर के खम्हारडीह थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। चंडी नगर निवासी राजन गुप्ता ने अपने घर में अपनी पत्नी रेखा गुप्ता की हत्या कर दी। घटना के बाद उसने खुद भी चरम कदम उठाते हुए रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली।
पुलिस प्रारंभिक जांच में यह मान रही है कि पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से घरेलू विवाद चल रहा था। मंगलवार सुबह किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई, जिसके बाद गुस्से में आकर राजन गुप्ता ने पत्नी रेखा की हत्या कर दी।
पत्नी की हत्या करने के बाद राजन घर से निकल गया। कुछ ही समय बाद सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहचान की तो वह राजन गुप्ता निकला।
पुलिस को राजन के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें उसने पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार की है और अपने तनाव, पारिवारिक कलह और मानसिक परेशानी का जिक्र किया है। पुलिस सुसाइड नोट को जब्त कर जांच में शामिल कर रही है।
घटना के बाद चंडी नगर इलाके में दहशत का माहौल है। पड़ोसियों का कहना है कि दंपति के बीच अकसर विवाद की आवाजें सुनी जाती थीं, लेकिन इतनी बड़ी घटना की उम्मीद नहीं थी।
खम्हारडीह थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों घटनाओं की जांच एक साथ की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने घर से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। परिजनों के बयान के बाद मामले की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है। मामले में मर्ग और हत्या का अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है।