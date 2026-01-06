छत्तीसगढ़ में निष्क्रिय बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 'समाधान' के तहत बकाया चुकाने पर मिलेगा नया कनेक्शन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया,रायपुर: विभिन्न कारणों से निष्क्रिय हो चुके बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बिजली वितरण कंपनी ने नई 'समाधान योजना' लागू की है। इस योजना के तहत लंबे समय से लंबित बिजली बिलों का भुगतान आसान बनाया गया है, जिससे बकायादार उपभोक्ता अपनी संपत्ति में दोबारा नया बिजली कनेक्शन ले सकेंगे। कंपनी में ऐसे पौने तीन लाख से अधिक उपभोक्ता हैं, जिनके बिजली बिल लंबे समय से बकाया हैं।

वितरण कंपनी के एमडी भीम सिंह कंवर ने बताया कि प्रदेश में कुल 2 लाख 76 हजार निष्क्रिय उपभोक्ताओं से लगभग 175 करोड़ रुपये की वसूली लंबित है। बिल बकाया होने पर डीआरए (ड्यूज रिकवरी एक्ट) के तहत पहले नोटिस दिया जाता है, फिर कनेक्शन काटा जाता है और भुगतान नहीं होने पर मीटर भी निकाल लिया जाता है।