IND Vs SA: रायपुर पहुंची दोनों टीमें, दूसरे वनडे से पहले खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत, रोहित-कोहली के नारों से गूंजा एयरपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: नवा रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए भारत और साउथ अफ्रीका (IND Vs SA) की टीमें सोमवार की शाम रायपुर पहुंच गई। कड़ी सुरक्षा में दोनों टीमों के खिलाड़ी एयरपोर्ट से निकलकर खासतौर पर बुलाई गई बस में सवार हुए और एयरपोर्ट पर इकट्ठा सैकड़ों फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। दोनों टीमें मेफेयर होटल पहुंची। वहां ढोल-नगाड़े, छत्तीसगढ़िया गमछा देकर खिलाड़ियों का स्वागत हुआ।
शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम में मंगलवार को दोपहर 1 से 4 बजे तक साउथ अफ्रीका की टीम अभ्यास करेगी। भारतीय टीम के खिलाड़ी चार बजे अभ्यास करने पहुंचेगी। इस सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम ने 1-0 की बढ़त बना ली है।
एयरपोर्ट में रोहित और कोहली (Rohit Sharma and Virat Kohli) के नाम के नारे लग रहे थे। दोनों के नाम का पोस्टर भी एक साथ देखने को मिला। रो-को का पोस्टर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है।
रायपुर में होने वाला यह मैच भारत के लिए सीरीज जीतने का शानदार मौका है। पहले मैच में कुछ बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, खासकर ओपनर यशस्वी जायसवाल और मध्यक्रम में ऋतुराज गायकवाड़। इन खिलाड़ियों को अगले मैच में अपनी जगह बचाने और टीम के लिए बड़ा योगदान देने की जरूरत होगी। टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन में बदलाव की उम्मीद है। खबरों के अनुसार, टीम प्रबंधन बल्लेबाजी क्रम को मजबूत करने के लिए ऋषभ पंत को शामिल कर सकता है या फिर ओपनिंग में बदलाव देखने को मिल सकता है।
दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मैच 'करो या मरो' का है। अगर वे यह मैच हारते हैं, तो सीरीज गंवा बैठेंगे। पहले वनडे में उनकी बल्लेबाजी अच्छी रही थी, लेकिन वे लक्ष्य से चूक गए। उनके प्रमुख खिलाड़ी जैसे मार्को यानसेन, मैथ्यू ब्रीत्जके और कार्बिन बाश टीम की वापसी में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की पिच आम तौर पर संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाजों के साथ-साथ स्पिनरों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए मदद रहती है। इस मैदान पर अब तक केवल एक ही वनडे मैच खेला गया है, जिसमें भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी।
केएल राहुल (कप्तान), ऋषभ पंत, वाशिंगटन सुंदर, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, प्रसिद्ध कृष्णा, तिलक वर्मा, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।
टेम्बा बावुमा (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, कसर्बिन बाश, मैथ्यू ब्रेट्जके, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, क्विंटन डी काक, रुबिन हर्मन, केशव महाराज, टोनी डी जोरजी, रयान रिकेल्टन, मार्को जैनसन, एडन मार्कराम, लुंगी एनगिडी, प्रेनेलन सुब्रायन।
