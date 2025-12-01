IND Vs SA: रायपुर पहुंची दोनों टीमें, दूसरे वनडे से पहले खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत, रोहित-कोहली के नारों से गूंजा एयरपोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: नवा रायपुर में होने वाले दूसरे वनडे इंटरनेशनल मैच के लिए भारत और साउथ अफ्रीका (IND Vs SA) की टीमें सोमवार की शाम रायपुर पहुंच गई। कड़ी सुरक्षा में दोनों टीमों के खिलाड़ी एयरपोर्ट से निकलकर खासतौर पर बुलाई गई बस में सवार हुए और एयरपोर्ट पर इकट्ठा सैकड़ों फैंस का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। दोनों टीमें मेफेयर होटल पहुंची। वहां ढोल-नगाड़े, छत्तीसगढ़िया गमछा देकर खिलाड़ियों का स्वागत हुआ।

शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम में मंगलवार को दोपहर 1 से 4 बजे तक साउथ अफ्रीका की टीम अभ्यास करेगी। भारतीय टीम के खिलाड़ी चार बजे अभ्यास करने पहुंचेगी। इस सीरीज में भारतीय क्रिकेट टीम ने 1-0 की बढ़त बना ली है।