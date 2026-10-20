बीमा कंपनी को 6% ब्याज सहित देना होगा 20 लाख का मुआवजा, राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम का फैसला

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। पति की सड़क हादसे में मौत हुई। परिवार को सहारा देने के लिए 20 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा था, लेकिन बीमा कंपनी ने राशि देने से इन्कार कर दिया। महिला जिला उपभोक्ता आयोग पहुंची तो वहां भी निराशा हाथ लगी। राज्य आयोग से भी राहत नहीं मिली। आखिरकार राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाते हुए निचले दोनों आयोगों के आदेश निरस्त कर दिए।

आयोग ने बीमा कंपनी को चार सप्ताह के भीतर 20 लाख रुपये और मृत्यु की तारीख से छह महीने बाद की अवधि से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता राजेश भावनानी ने बताया कि मामला कबीरधाम जिले की बोड़ला तहसील के माराडबरा गांव की तिहारो चिचाम का है।