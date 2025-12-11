मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    15 वर्षों से ट्रेनों में चोरी करने वाला चोर रायपुर में गिरफ्तार,तीन लाख 28 हजार रुपये के सामान बरामद

    ट्रेन में हो रही चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए जीआरपी रायपुर ने अंतरराज्यीय चोर सौरभ बुरान्डे (35) को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से तीन लाख 28 हजार रुपये के सोने-चांदी के जेवर और मोबाइल बरामद किए गए हैं।

    By Deepak Shukla
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 12:45:26 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 12:45:26 PM (IST)
    15 वर्षों से ट्रेनों में चोरी करने वाला चोर रायपुर में गिरफ्तार,तीन लाख 28 हजार रुपये के सामान बरामद
    चोर गिरफ्तार( सांकेतिक फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर। ट्रेन में हो रही चोरी की घटनाओं पर कार्रवाई करते हुए जीआरपी रायपुर ने अंतरराज्यीय चोर सौरभ बुरान्डे (35) को गिरफ्तार किया है। आरोपित के कब्जे से तीन लाख 28 हजार रुपये के सोने-चांदी के जेवर और मोबाइल बरामद किए गए हैं।

    पुलिस ने क्या कहा

    रेलवे एसपी स्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के अनुसार, चोरी की घटनाओं को देखते हुए विशेष टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। 13 नवंबर को पकड़े गए आरोपित गोलू उर्फ सन्नी सोनवानी और सुमित विश्वकर्मा ने पूछताछ में सौरभ बुरान्डे का नाम उजागर किया था, जिसके बाद टीम ने बुधवार को उसे गिरफ्तार किया।


    पूछताछ में सौरभ ने स्वीकार किया कि वह पिछले 15 वर्षों से ट्रेनों में चोरी कर रहा है। पकड़े जाने के डर से वह बागबाहरा, महासमुंद, राजिम और गोंदिया सहित कई स्थानों पर ठिकाना बदलकर रहता था। वर्तमान में वह राजिम में रह रहा था।

    पहले भी हो चुका है गिरफ्तार

    आरोपित पूर्व में भी जीआरपी गोंदिया, जीआरपी रायपुर और सिटी कोतवाली महासमुंद से गिरफ्तार हो चुका है। कुल छह प्रकरणों में सौरभ की संलिप्तता सामने आई है। तीन प्रकरणों में उसके कब्जे से सोने का हार, मंगलसूत्र, लाकेट और एक मोबाइल फोन सहित कुल 3,28,000 रुपये का मशरूका जब्त किया गया है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.