माओवादी क्षेत्र में ITBP जवानों ने जलाई ज्ञान की ज्योति, 10 आदिवासी युवा सरकारी सेवाओं में चयनित

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। कभी माओवादी हिंसा की आग में झुलसता रहा मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला अब शिक्षा और विकास की नई सुबह देख रहा है। यहां के 10 आदिवासी युवाओं ने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (एसएससी) और छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल जैसी कठिन परीक्षाओं में सफलता हासिल कर प्रेरक उदाहरण पेश किया है।

इसके लिए उन्हें भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) की 27वीं बटालियन के जवानों ने सहयोग किया। जवानों आदिवासी युवाओं को अपने ही कैंप में दो सालों तक करियर काउंसलिंग, शारीरिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया। इसका असर जमीन पर दिखने लगा। पांच युवाओं ने एसएससी क्लीयर की तो पांचने पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा में दमखम दिखाया। इनमें दो युवतियां भी शामिल हैं।