नईदुनिया न्यूज, खैरागढ़। नाबालिग से शादी करना एक युवक को भारी पड़ गया। करीब ढाई साल पहले प्रेम विवाह करने वाले 20 वर्षीय युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला उस समय सामने आया, जब नाबालिग पत्नी आठ माह की गर्भवती होने पर जांच और जच्चा-बच्चा कार्ड बनवाने सिविल अस्पताल पहुंची।

ड्यूटी पर तैनात महिला डॉक्टर को उसकी उम्र को लेकर संदेह हुआ। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर जांच शुरू की तो नाबालिग से विवाह का मामला उजागर हो गया। लालपुर निवासी 20 वर्षीय विनय जोशी ने करीब ढाई साल पहले नगर में रहने वाली किशोरी से प्रेम विवाह किया था। विवाह के समय किशोरी की उम्र महज 14 से 15 वर्ष के बीच थी। दोनों की डेढ़ वर्ष की एक बेटी भी है। अब नाबालिग पत्नी दोबारा गर्भवती है और आठ माह का गर्भ चल रहा है।