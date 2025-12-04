KBC में नईदुनिया की पत्रकार प्रज्ञा का जलवा... सिर्फ 3 सेकंड में जवाब देकर हॉट सीट तक पहुंची, Big-B से पूछे सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: कौन बनेगा करोड़पति सीजन-17 (KBC 17) में नईदुनिया रायपुर की पत्रकार प्रज्ञा प्रसाद ने हॉट सीट तक पहुंचकर दो लाख रुपये की राशि जीती। यह कार्यक्रम बुधवार रात नौ बजे प्रसारित हुआ। प्रज्ञा ने बताया कि KBC में चयन प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है। इसमें मोबाइल पर सवालों के जवाब देने के साथ-साथ सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार भी शामिल होते हैं।

प्रज्ञा प्रसाद ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह हॉट सीट तक पहुंचेंगी। उनका मुख्य उद्देश्य महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) से मिलने का था। जब उन्होंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के सवाल का जवाब मात्र तीन सेकंड में दिया और अमिताभ बच्चन ने उनका नाम पुकारा, तो वह भावुक हो गईं। बिग बी ने स्वयं उन्हें हाट सीट तक ले जाकर पानी पीने को दिया और उन्हें शांत कराया।

'अमिताभ बच्चन के सामने बैठना सपने के पूरा होने जैसा' प्रज्ञा ने कहा कि अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठना उनके लिए सपने के पूरा होने जैसा था। कार्यक्रम के दौरान प्रज्ञा ने अमिताभ बच्चन से पत्रकार के रूप में तीन सवाल भी पूछे, जो उनके लिए एक यादगार अनुभव था। उन्होंने कहा कि हर पत्रकार का सपना होता है कि वह अमिताभ बच्चन का साक्षात्कार ले और उन्होंने यह सपना पूरा कर लिया, भले ही वह कार्यक्रम का हिस्सा था। प्रज्ञा ने अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि 83 वर्ष की आयु में भी उनकी ऊर्जा युवा जैसी है। उनका विनम्र स्वभाव, सादगी और प्रशंसकों के प्रति आत्मीयता उन्हें सभी का प्रिय बनाती है।