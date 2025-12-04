मेरी खबरें
    KBC 2025: नईदुनिया रायपुर की पत्रकार प्रज्ञा प्रसाद ने ‘कौन बनेगा करोड़पति’ सीजन-17 में शानदार प्रदर्शन करते हुए हॉट सीट तक पहुंचकर दो लाख रुपये जीते। प्रज्ञा के लिए यह केवल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) से मिलने का सपना पूरा होने जैसा था। कठिन चयन प्रक्रिया, तेज रफ्तार फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट और स्टूडियो के दबाव को पार करते हुए उन्होंने शो में अपनी जगह बनाई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Thu, 04 Dec 2025 02:27:25 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Dec 2025 02:27:25 AM (IST)
    KBC में नईदुनिया की पत्रकार प्रज्ञा का जलवा... सिर्फ 3 सेकंड में जवाब देकर हॉट सीट तक पहुंची, Big-B से पूछे सवाल
    KBC-17 में हॉट सीट पर नईदुनिया रायपुर की पत्रकार प्रज्ञा प्रसाद

    HighLights

    1. प्रज्ञा प्रसाद ने KBC-17 में दो लाख रुपये जीते
    2. कठिन चयन प्रक्रिया पार कर KBC पहुंचीं
    3. अमिताभ बच्चन से मुलाकात का सपना हुआ पूरा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, रायपुर: कौन बनेगा करोड़पति सीजन-17 (KBC 17) में नईदुनिया रायपुर की पत्रकार प्रज्ञा प्रसाद ने हॉट सीट तक पहुंचकर दो लाख रुपये की राशि जीती। यह कार्यक्रम बुधवार रात नौ बजे प्रसारित हुआ। प्रज्ञा ने बताया कि KBC में चयन प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है। इसमें मोबाइल पर सवालों के जवाब देने के साथ-साथ सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा और साक्षात्कार भी शामिल होते हैं।

    प्रज्ञा प्रसाद ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह हॉट सीट तक पहुंचेंगी। उनका मुख्य उद्देश्य महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) से मिलने का था। जब उन्होंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के सवाल का जवाब मात्र तीन सेकंड में दिया और अमिताभ बच्चन ने उनका नाम पुकारा, तो वह भावुक हो गईं। बिग बी ने स्वयं उन्हें हाट सीट तक ले जाकर पानी पीने को दिया और उन्हें शांत कराया।


    'अमिताभ बच्चन के सामने बैठना सपने के पूरा होने जैसा'

    प्रज्ञा ने कहा कि अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठना उनके लिए सपने के पूरा होने जैसा था। कार्यक्रम के दौरान प्रज्ञा ने अमिताभ बच्चन से पत्रकार के रूप में तीन सवाल भी पूछे, जो उनके लिए एक यादगार अनुभव था।

    उन्होंने कहा कि हर पत्रकार का सपना होता है कि वह अमिताभ बच्चन का साक्षात्कार ले और उन्होंने यह सपना पूरा कर लिया, भले ही वह कार्यक्रम का हिस्सा था। प्रज्ञा ने अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि 83 वर्ष की आयु में भी उनकी ऊर्जा युवा जैसी है। उनका विनम्र स्वभाव, सादगी और प्रशंसकों के प्रति आत्मीयता उन्हें सभी का प्रिय बनाती है।

    घर से सवालों के जवाब देना आसान

    प्रज्ञा ने हॉट सीट पर बैठने के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि वहां का दबाव घर से सवालों के जवाब देने के अनुभव से बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि हाट सीट पर बैठकर सवालों का सामना करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। अब उनके मन में उन सभी प्रतिभागियों के प्रति गहरा सम्मान है, जो उस 10 कुर्सी तक पहुंचते हैं, और उनके लिए भी जो शून्य रुपये पर आउट हो जाते हैं।

    KBC के शो ने मुझे चुना है- अमिताभ बच्चन

    प्रज्ञा ने प्रश्न के उत्तर में अमिताभ बच्चन ने कहा कि कौन बनेगा करोड़पति शो को मैंने नहीं चुना, बल्कि इस शो ने मुझे चुना है। जब इस कार्यक्रम के चयन की प्रक्रिया चल रही थी, तब बाद में केबीसी की टीम ने हमें ब्रिटिश टीवी शो 'हू वांट्स टू बी अ मिलियनेयर' का वह मूल शो दिखाया, जिसके आधार पर केबीसी बनाया गया है। हमने उनसे कहा कि यदि आप भारत में भी इसी तरह का शो तैयार करेंगे, तो हम इसमें अवश्य काम करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा शो अपने स्रोत और प्रस्तुति के स्तर पर ब्रिटिश शो से 100 गुना बेहतर है।

